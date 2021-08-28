В Жигулевске у трансформаторной подстанции нашли тело подростка

В Жигулевске в районе трансформаторной подстанции обнаружили тело подростка 2004 года рождения. По предварительным данным, причиной гибели послужило поражение электрическим током, сообщает прокуратура Самарской области.
Тело нашли на территории, находящейся в аренде у частного лица. Прокуратура организовала проверку законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдения требований законодательства при эксплуатации объектов повышенной опасности собственником.
На месте происшествия прокурор Жигулевска Константин Зайцев координирует действия следователей и контролирующих органов.
Следователи городского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области начали проверку. По результатам прокурорской проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Ход процессуальной следственной проверки взят прокурором города на контроль.
Последние комментарии
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.
Зачем дублировать ложную информацию о самоубийстве связанного мужчины? НЕВОЗМОЖНО выпасть связанным в закрытое окно. В СТАТЬЕ НЕТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!! СВЯЗАНЫ БЫЛИ РУКИ И НОГИ!!! Свидетели видели как падал человек, и ни одного крика не издал, а окно за ним уже успели закрыть. Это версия подозреваемых проживающих в данной квартире. Родственники обладают более правдивыми сведениями о том, что пострадавший не пил ни в день смерти ни до. Тело было все в гематомах и синяках. Следователи не допросили ни "знакомых", ни очевидцев и активно сливают дело в сторону самоубийства. "Спасибо" что поддерживаете эту безумную версию!!! Предлагаю сначала проверить все факты, а после писать статьи.