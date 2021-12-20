Утверждено обвинительное заключение по делу супруги экс-главы Богатовского района

Прокуратура Богатовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супруги экс-главы района Владислава Туркина - Екатерины Туркиной, занимавшей должность заместителя директора муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский".
Как сообщает прокуратура Самарской области (не раскрывая ФИО), женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд).
По версии следствия, в 2019 г. Туркина, являясь членом аукционной комиссии по проведению закупок, способствовала приобретению для обеспечения детей-сирот квартир у заранее определенных владельцев.
"Она сфальсифицировала конкурную документацию, в которой содержались ложные сведения о технических характеристиках жилья, и разместила её на сайтах операторов электронных площадок от имени единственного участника торгов, заведомо определив его победителем в предстоящих аукционах", - сообщает надзорное ведомство.
Туркина, по версии правоохранителей, изготовила фиктивные акты осмотра жилых помещений, внеся в них недостоверные сведения о надлежащем состоянии квартир. В результате муниципалитетом были заключены контракты о приобретении шести квартир, каждая стоимостью около 1 млн рублей.
Впоследствии было установлено, что состояние квартир не соответствует предъявляемым требованиям, и приобретенное жилье является не пригодным для проживания. Сейчас сделки по приобретению объектов недвижимости оспариваются прокуратурой района в судебном порядке.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.
Сам бывший глава Богатовского района Владислав Туркин является фигурантом возбужденного по инициативе прокуратуры уголовного дела о халатности, допущенной при заключении указанных сделок. Он был вынужден уйти в отставку в апреле 2021 г. на фоне уголовного преследования.
Напомним, дело Туркиных начиналось с одного эпизода - приобретения районной администрацией не пригодной для проживания квартиры в пос. Заливной для предоставления ребенку-сироте. Сумма контракта составила более 1 млн руб., в то время как среднерыночная стоимость квартиры составляла лишь 460 тыс. рублей.
Согласно фабуле дела, Екатерина Туркина дала указание продавцам квартиры в Заливном составить доверенность у нотариуса на Владимира Белоусова (ФИО совпадают с ФИО сына директора и владельца местного ООО "Кураповское" - прим. Волга Ньюс). Затем Туркина от имени Белоусова разместила заявку с аукционной документацией на Национальной электронной площадке. Заявка стала единственной, и по итогам аукциона квартира была приобретена.
Кроме того, Туркина, по версии следствия, внесла в акт осмотра жилого помещения ложные и недостоверные сведения совместно с членами приемочной комиссии. Однако правоохранители посчитали, что коллеги женщины по комиссии не были осведомлены "об истинных преступных намерениях".
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях