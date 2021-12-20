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Преступления Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу супруги экс-главы Богатовского района

БОГАТОЕ. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Богатовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супруги экс-главы района Владислава Туркина - Екатерины Туркиной, занимавшей должность заместителя директора муниципального казенного учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский".

Фото: Прокуратура Самарской области

Как сообщает прокуратура Самарской области (не раскрывая ФИО), женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 200.4 УК РФ (злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд).

По версии следствия, в 2019 г. Туркина, являясь членом аукционной комиссии по проведению закупок, способствовала приобретению для обеспечения детей-сирот квартир у заранее определенных владельцев.

"Она сфальсифицировала конкурную документацию, в которой содержались ложные сведения о технических характеристиках жилья, и разместила её на сайтах операторов электронных площадок от имени единственного участника торгов, заведомо определив его победителем в предстоящих аукционах", - сообщает надзорное ведомство.

Туркина, по версии правоохранителей, изготовила фиктивные акты осмотра жилых помещений, внеся в них недостоверные сведения о надлежащем состоянии квартир. В результате муниципалитетом были заключены контракты о приобретении шести квартир, каждая стоимостью около 1 млн рублей.

Впоследствии было установлено, что состояние квартир не соответствует предъявляемым требованиям, и приобретенное жилье является не пригодным для проживания. Сейчас сделки по приобретению объектов недвижимости оспариваются прокуратурой района в судебном порядке.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Богатовский районный суд для рассмотрения по существу.

Сам бывший глава Богатовского района Владислав Туркин является фигурантом возбужденного по инициативе прокуратуры уголовного дела о халатности, допущенной при заключении указанных сделок. Он был вынужден уйти в отставку в апреле 2021 г. на фоне уголовного преследования.

Напомним, дело Туркиных начиналось с одного эпизода - приобретения районной администрацией не пригодной для проживания квартиры в пос. Заливной  для предоставления ребенку-сироте. Сумма контракта составила более 1 млн руб., в то время как среднерыночная стоимость квартиры составляла лишь 460 тыс. рублей.

Согласно фабуле дела, Екатерина Туркина дала указание продавцам квартиры в Заливном составить доверенность у нотариуса на Владимира Белоусова (ФИО совпадают с ФИО сына директора и владельца местного ООО "Кураповское" - прим. Волга Ньюс). Затем Туркина от имени Белоусова разместила заявку с аукционной документацией на Национальной электронной площадке. Заявка стала единственной, и по итогам аукциона квартира была приобретена.

Кроме того, Туркина, по версии следствия, внесла в акт осмотра жилого помещения ложные и недостоверные сведения совместно с членами приемочной комиссии. Однако правоохранители посчитали, что коллеги женщины по комиссии не были осведомлены "об истинных преступных намерениях".

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