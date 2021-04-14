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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Богатовского района ушел в отставку

БОГАТОЕ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Богатовского района Владислав Туркин покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: Дмитрий Бурлаков

13 апреля отставку приняло собрание представителей района. Его же решением и.о. главы назначен Вячеслав Киреев, также занявший пост первого заместителя главы района - руководителя аппарата.

Киреева, до этого назначения работавшего заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам, называют фаворитом конкурса на пост нового главы Богатовского района.

Владислав Туркин возглавлял муниципалитет с 2013 года. В октябре прошлого года он прошел конкурсную процедуру, сохранив свой пост. По данным источников Волга Ньюс, его отставка может быть связана с прошедшими в районе проверками контрактов по обеспечению жильем детей-сирот.

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