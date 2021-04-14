Глава Богатовского района ушел в отставку

Глава Богатовского района Владислав Туркин покинул свой пост. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

13 апреля отставку приняло собрание представителей района. Его же решением и.о. главы назначен Вячеслав Киреев, также занявший пост первого заместителя главы района - руководителя аппарата.

Киреева, до этого назначения работавшего заместителем главы Самарского внутригородского района Самары по финансово-экономическим вопросам, называют фаворитом конкурса на пост нового главы Богатовского района.

Владислав Туркин возглавлял муниципалитет с 2013 года. В октябре прошлого года он прошел конкурсную процедуру, сохранив свой пост. По данным источников Волга Ньюс, его отставка может быть связана с прошедшими в районе проверками контрактов по обеспечению жильем детей-сирот.