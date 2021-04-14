На экс-главу Богатовского района возбудили уголовное дело

В отношении бывшего главы Богатовского района Самарской области Владислава Туркина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. РФ ("Халатность"), сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее надзорное ведомство обнаружило во время проверки, что в декабре 2019 г. администрация района приобрела не пригодную для проживания квартиру в пос. Заливном для предоставления ребенку-сироте. Сумма муниципального контракта составила более 1 млн руб., в то время как среднерыночная стоимость квартиры составляла лишь 460 тыс. рублей.

Также в рамках уголовного дела бывшему главе муниципалитета вменяют приобретение для детей-сирот еще двух не пригодных для проживания квартир в с. Богатом и пос. Заливном.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава района Владислав Туркин покинул свой пост.