В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и метели

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 1 февраля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается метель при видимости 1-2 км и усилении южного ветра до 15-18 м/с.