На М-5 в Самарской области ограничено движение грузовиков и маршруток

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Из-за метели введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 29(+115 м) по 132 км (+565 м) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" подъезд к г. Оренбургу в Самарской области.