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Преступления Происшествия

Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи прекратили уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), подозреваемым по которому проходил ректор СамГУПС. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, по версии следствия, подозреваемый вместе с подчиненными оформил и подписал приказы о материальной помощи студентам на 1,8 млн рублей. Однако эти средства израсходовали не по назначению, а на общественные мероприятия.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс Дмитрий Захаров, во время расследования вскрылись систематические факты расходования выделенных на стипендии денег на другие цели.

"Незаконно потрачено свыше 3,4 млн рублей. Следствие получило исчерпывающие доказательства причастности должностных лиц СамГУПС к нецелевому расходованию бюджетных средств, — подчеркнул Дмитрий Захаров. — Незаконная практика нецелевого расходования бюджетных средств препятствует эффективной деятельности университета и создает условия для хищений и других экономических преступлений. Следствие внесло представление в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор)".

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях должностных лиц СамГУПС состава преступления по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ, поскольку они не являются спецсубъектами преступления — то есть должностными лицами получателя бюджетных средств в соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, несмотря на то, что получили и распорядились деньгами.

"Деяния указанных лиц охватываются составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за нецелевое использование бюджетных средств", — отметил Дмитрий Захаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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