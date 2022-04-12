Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

Следователи прекратили уголовное дело о нецелевом использовании бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), подозреваемым по которому проходил ректор СамГУПС. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Захаров.

Напомним, по версии следствия, подозреваемый вместе с подчиненными оформил и подписал приказы о материальной помощи студентам на 1,8 млн рублей. Однако эти средства израсходовали не по назначению, а на общественные мероприятия.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс Дмитрий Захаров, во время расследования вскрылись систематические факты расходования выделенных на стипендии денег на другие цели.

"Незаконно потрачено свыше 3,4 млн рублей. Следствие получило исчерпывающие доказательства причастности должностных лиц СамГУПС к нецелевому расходованию бюджетных средств, — подчеркнул Дмитрий Захаров. — Незаконная практика нецелевого расходования бюджетных средств препятствует эффективной деятельности университета и создает условия для хищений и других экономических преступлений. Следствие внесло представление в адрес Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор)".

Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в действиях должностных лиц СамГУПС состава преступления по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ, поскольку они не являются спецсубъектами преступления — то есть должностными лицами получателя бюджетных средств в соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, несмотря на то, что получили и распорядились деньгами.

"Деяния указанных лиц охватываются составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за нецелевое использование бюджетных средств", — отметил Дмитрий Захаров.