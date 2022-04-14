В Тольятти задержали возможного убийцу-расчленителя

В Тольятти задержали 28-летнего безработного местного жителя по обвинению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее, 8 апреля, на обочине дороги возле лесопосадки на ул. Спортивной обнаружили голову неизвестного. Экспертиза ДНК показала, что часть тела принадлежит 47-летнему жителю Автозаводского района, который 13 января пропал без вести.

Полицейские опросили знакомых погибшего и задержали подозреваемого. У него в квартире нашли следы крови на мебели, стенах и балконе. Сейчас их отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по версии следствия, 3 января обвиняемый в своей квартире на бульваре Орджоникидзе поссорился с жертвой и ударил оппонента табуретом по голове. Потерпевший получил множественные переломы костей черепа и скончался. После этого убийца расчленил тело на несколько частей и спрятал на территории города.