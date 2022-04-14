В Тольятти задержали возможного убийцу-расчленителя

В Тольятти задержали 28-летнего безработного местного жителя по обвинению в убийстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее, 8 апреля, на обочине дороги возле лесопосадки на ул. Спортивной обнаружили голову неизвестного. Экспертиза ДНК показала, что часть тела принадлежит 47-летнему жителю Автозаводского района, который 13 января пропал без вести.
Полицейские опросили знакомых погибшего и задержали подозреваемого. У него в квартире нашли следы крови на мебели, стенах и балконе. Сейчас их отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Как сообщает СУ СК РФ по Самарской области, по версии следствия, 3 января обвиняемый в своей квартире на бульваре Орджоникидзе поссорился с жертвой и ударил оппонента табуретом по голове. Потерпевший получил множественные переломы костей черепа и скончался. После этого убийца расчленил тело на несколько частей и спрятал на территории города.
Последние комментарии
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.