В Самарской области будут судить пассажира, убившего таксиста

В суд отправилось уголовное дело 27-летнего жителя пос. Придорожный Волжского района Самарской области. Его обвиняют в убийстве, краже, угоне и поджоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, ночью 19 февраля 2022 г. сельчанин вызвал такси, чтобы добраться в Безенчукский район. Когда машина приехала на место, мужчина решил убить водителя. Он задушил жертву и отогнал Renault Kaptur в Красноярский район, забрал из салона два смартфона стоимостью более 39 тыс. руб. и 300 рублей. Обвиняемый бросил иномарку на обочине дороги и поджег, чтобы скрыть следы преступления.

Во время следствия выяснилось, что, получив доступ к данным мобильного банка погибшего, убийца безрезультатно пытался снять с его счета 100 тыс. рублей.

Кроме того, 14 февраля обвиняемый украл у сожительницы ювелирные украшения стоимостью более 29 тыс. рублей.