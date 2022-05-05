В Самарской области будут судить пассажира, убившего таксиста

В суд отправилось уголовное дело 27-летнего жителя пос. Придорожный Волжского района Самарской области. Его обвиняют в убийстве, краже, угоне и поджоге. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, ночью 19 февраля 2022 г. сельчанин вызвал такси, чтобы добраться в Безенчукский район. Когда машина приехала на место, мужчина решил убить водителя. Он задушил жертву и отогнал Renault Kaptur в Красноярский район, забрал из салона два смартфона стоимостью более 39 тыс. руб. и 300 рублей. Обвиняемый бросил иномарку на обочине дороги и поджег, чтобы скрыть следы преступления.
Во время следствия выяснилось, что, получив доступ к данным мобильного банка погибшего, убийца безрезультатно пытался снять с его счета 100 тыс. рублей.
Кроме того, 14 февраля обвиняемый украл у сожительницы ювелирные украшения стоимостью более 29 тыс. рублей.
Последние комментарии
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу