16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правоохранители ищут свидетелей преступлений Неверовской ОПГ "Нефтяник" пообещал застройщику инвестиции и присвоил квартиру за 13 млн рублей Для "аннулирования кредита" тольяттинка перечислила мошенникам 2,7 млн рублей Глава ГИСН Владимир Захарин арестован и согласился сотрудничать со следствием Пьяный житель Самарской области застрелил знакомого, показывая ружье

Преступления Происшествия

Правоохранители ищут свидетелей преступлений Неверовской ОПГ

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правоохранители ищут свидетелей и потерпевший от действий ОПГ Неверова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Уголовное дело Неверова и других участников преступного сообщества расследуют в ГСУ СК РФ. Их обвиняют в многочисленных нападениях и убийствах. Часть подозреваемых удалось задержать, другие объявлены в федеральный и международный розыск.

Сейчас "неверовских" проверяют на причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Татарстане, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.

Всех, кто пострадал от действий активных членов ОПГ или стал свидетелем преступлений, правоохранители просят обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27.

Напомним, в феврале в Самаре осудили четырех членов ОПГ за похищение главы группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Преступление было совершено в сентября 2012 года. По версии следствия, бизнесмена "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Подозреваемых задержали почти через шесть лет. По показаниям обвиняемых, тело Душкова расчленили и сожгли. Его останки не нашли до сих пор. Также из-за противоречивых показаний о самом моменте расправы никто из участников ОПГ не получил статью об убийстве. Суммарно четверо осужденных: Александр Браев, Роман Зинин, Сергей Сенькин и Евгений Егоров получили 52 года заключения.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5