Правоохранители ищут свидетелей преступлений Неверовской ОПГ

Правоохранители ищут свидетелей и потерпевший от действий ОПГ Неверова. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело Неверова и других участников преступного сообщества расследуют в ГСУ СК РФ. Их обвиняют в многочисленных нападениях и убийствах. Часть подозреваемых удалось задержать, другие объявлены в федеральный и международный розыск.

Сейчас "неверовских" проверяют на причастность к тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным в Татарстане, Чувашии, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях.

Всех, кто пострадал от действий активных членов ОПГ или стал свидетелем преступлений, правоохранители просят обратиться по телефонам: +7-929-707-61-82, 8 (8482) 73-00-27.

Напомним, в феврале в Самаре осудили четырех членов ОПГ за похищение главы группы компаний "ЭкоВоз" Александра Душкова. Преступление было совершено в сентября 2012 года. По версии следствия, бизнесмена "заказал" лидер тольяттинской ОПГ Неверов из-за своих интересов в бизнесе.

Подозреваемых задержали почти через шесть лет. По показаниям обвиняемых, тело Душкова расчленили и сожгли. Его останки не нашли до сих пор. Также из-за противоречивых показаний о самом моменте расправы никто из участников ОПГ не получил статью об убийстве. Суммарно четверо осужденных: Александр Браев, Роман Зинин, Сергей Сенькин и Евгений Егоров получили 52 года заключения.