Антикризисные курсы "Ростелекома" помогут российским предпринимателям развивать бизнес в условиях изменений

"Ростелеком" в рамках поддержки предпринимателей России запускает антикризисные курсы для малого и микробизнеса на платформе бесплатного образовательного проекта "Бизнес драйв Академия". В новых рыночных условиях для бизнеса особенно важно не только научиться трансформировать вызовы в возможности, но и овладеть инструментами, которые помогут сохранить устойчивость. Цикл антикризисных курсов "Бизнес драйв Академии" даст предпринимателям проверенные практикой ответы на самые актуальные вопросы: как мотивировать команду, привлечь новых клиентов и управлять финансами в условиях, когда все вокруг стремительно меняется.
В цикле четыре курса: "Как работать с командой в кризис", "Актуальные инструменты продвижения", "Финансы в период перемен" и "Как и куда инвестировать". Каждый состоит из трех коротких уроков не дольше 10 минут, а ведут их реальные предприниматели и практики. Учиться можно на любом устройстве — ноутбуке или смартфоне, скачав мобильное приложение. Все пользователи получают готовое руководство к действию и конкретные лайфхаки, описанные понятным языком без сложных терминов.
"Ростелеком" запустил образовательную площадку для предпринимателей "Бизнес драйв Академия" в декабре 2021 года. Эксперты сформировали учебную программу, детально изучив запросы бизнес-сообщества в ходе цикла мероприятий "Бизнес драйв", которые компания проводит по всей России с 2018 года. Аудитория проекта — действующие предприниматели, самозанятые и те, кто планирует начать свое дело. Поэтому образовательные уровни охватывают все стадии развития бизнеса — от старта до масштабирования, а главный принцип любого курса — полезно, быстро и без воды. В академии зарегистрированы почти 7 тыс. пользователей. В топ самых востребованных тем на сайте входят курс "Команда в малом бизнесе", "Миссия", "Репутация в социальных сетях", "Идея для бизнеса", "Современный предприниматель" и "Бизнес-модель". Всего в академии доступно более 50 часов курсов.
"В основе программы "Бизнес драйв Академии" лежит большой опыт наших встреч как с состоявшимися предпринимателями, так и с теми, кто стоит в самом начале пути к успеху. Поэтому мы понимаем, что знания нужны людям всегда, но особенно помогают в период изменений. Наши курсы подходят всем владельцам своего дела. На любом этапе развития компании здесь можно искать ответы на вопросы, проверять гипотезы, возвращаться к пройденному и готовиться к новым вызовам", — комментирует Сергей Таболин, директор по маркетингу корпоративного сегмента "Ростелекома".
"Ростелеком" активно поддерживает развитие предпринимательства в России и разрабатывает высокотехнологичные сервисы для роста эффективности малого и среднего бизнеса. Мы рады, что можем предложить предпринимателям не только выгодные условия подключения этих услуг, но и доступ к уникальному опыту, который поможет им найти подходы к решению ключевых управленческих и бизнес-задач, возникающих в условиях изменений", — отмечает Тимофей Абраменко, директор департамента по работе с малым и средним бизнесом "Ростелекома".
Все курсы бесплатного образовательного проекта "Бизнес драйв Академии" можно найти на сайте проекта.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!