Стала известна программа на 1 июня - День защиты детей: где провести праздник

В среду, 1 июня, в День защиты детей, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых. В Струковском саду в 10:00 начнется фестиваль "Пусть всегда будет детство".

Областная столица - первый российский город, где организован подобный фестиваль. Благодаря сотрудничеству правительства Самарской области, администрации Самары и киностудии "Союзмультфильм" в Струковском саду с 9:00 до 21:00 будет работать площадка "Союзмультфильма", а с 11:00 до 18:30 - различные другие тематические площадки.

Будут представлены площадки и реабилитационных центров, где можно поучаствовать в коррекционно-развивающих мастер-классах. Взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда, также специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.

Программа фестиваля "Пусть всегда будет детство!":

Летний театр

10:00-10:40 Показ мультфильмов студии "Союзмультфильм"

10:40-11:10 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

11:10-11:25 Интерактивная детская игровая программа

11:25-12:00 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

12:00-12:40 Спектакль "Чиполлино"

12:40-12:50 Интерактивная детская игровая программа

12:50-13:20 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

13:20-13:50 Показ мультфильмов студии "Союзмультфильм"

13:50-14:00 Интерактивная детская игровая программа

14:00-14:50 Спектакль "Как Вовка "Золотую коллекцию" спасал"

14:50-15:00 Интерактивная детская игровая программа

15:00-15:30 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

15:30-16:00 Показ мультфильмов студии "Союзмультфильм"

16:00-16:25 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

16:25-16:50 Показ мультфильмов студии "Союзмультфильм"

16:50-17:00 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

17:00-18:00 Спектакль "Мировое турне"

18:00-18:20 Концертная программа детских творческих коллективов Самары

18:20-18:30 Интерактивная детская игровая программа

18:30-20:00 Показ мультфильма "Суворов: великое путешествие".

20:00-21:00 Семейная дискотека. DJ Грин Бокс и группа "Старый третий"

На открытой эстраде с 11:00 пройдут спектакли ведущих детских театральных коллективов Самары - театров "Зерцало", "Дорога добра", "Надежда", "Доброе утро" и другие. На площадке установлена большая фотозона в стилистике популярного мультфильма "Тайна третьей планеты", работают мастер-классы по изготовлению деревянных значков. В перерыве между спектаклями - веселые танцы с "космическими" персонажами.

Площадка киностудии имени Горького (у памятника Максиму Горькому) приглашает на серию мастер-классов от педагогов и кураторов курсов Киношколы Gorky Synergy по основным направлениям сферы кинематографа. В ходе мастер-классов педагоги расскажут, покажут и совместно с аудиторией изучат на практике разные приемы из работы актера и режиссера на площадке, узнают все подробности о работе сценариста в кино и проведут тренинг по технике речи.

Студия "Союзмультфильм" проводит мастер-класс по анимации для воспитанников студий мультипликации. С 11:30 до 18:30 можно посетить различные площадки:

Анимационная программа "Оранжевая корова": эстафета "Собери ягоды", танцы с Бо и Зо, тематические игры и загадки.

Анимационная программа "Чебурашка и крокодил Гена": гигантское домино с героями мультфильма, игра "Покорми Чебурашку апельсинами".

Анимационная программа "Простоквашино": игра "Угадай, кто?", конкурс на лучшее селфи с Шариком и Матроскиным.

Детский технопарк: Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества проведет занятия по техническому моделированию, робототехнике, представит аттракционы виртуальной реальности.

Площадка мастер-классов "Здравствуй, лето!": мастер-классы по аппликации, изготовлению памятных сувениров, оригами, декупажу, рисунку.

Площадка "Тифляндия" представит подвижные игры (голбол, торбол), продемонстрирует применение шрифта Брайля и "говорящие" весы.

Информационно-консультативная площадка: здесь взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда; специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.

На игровой площадке пройдет викторина для детей "Самара - многонациональная", мастер-классы по прикладному творчеству, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы по здоровому образу жизни, занятия танцами, а также выступление творческих коллективов.

На площадке коррекционно-развивающих мастер-классов можно получить консультации учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Пройдут мастер-классы "Школа Самоделкина", "Мое настроение", "Разноцветное лето", "Секреты твистинга" (фигуры из шаров), "Фотобутафория" и другие.

На спортивной площадке будет организовано тестовое выполнение нормативов комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.

На площадке творчества для самых маленьких можно вылепить любимых героев мультфильмов из пластилина. В течение всего праздника работают площадки аква-грима и флеш-тату с героями "Союзмультфильма".

Вход на территорию парка будет открыт для всех желающих через рамки металлодетекторов, также будет обеспечен досмотровый режим.

Учреждения культуры Самарской области также подготовили мероприятия для маленьких посетителей и их родителей. Основные экспозиции областных музеев в этот день можно будет посетить бесплатно.

В музее имени Алабина с 10:00 на первом этаже будет работать "трогательная" зона с вопросами и ответами по истории Самары, где можно попробовать угадать экспонаты на ощупь по имеющимся подсказкам. Также в музее гостит интерактивная выставка "Азбука Самары", посвященная областной столице, которая будет интересна и детям, и взрослым.

В мемориальной усадьбе музея им. В.И.Ленина в 11:00 - мероприятие "А у нас во дворе…", музейная игротека: подвижные игры и забавы на открытом воздухе.

Исторический парк "Россия - моя История": экспозиции "Рюриковичи/Романовы", "ХХ век".

Музей Модерна: экспозиции "Интерьеры в стиле модерн", "Люди и вещи", "Бремя модерна".

В Самарском художественном музее будет организован бесплатный вход для всех категорий граждан на все экспозиции в основном здании на Куйбышева, 92, а также в филиале музея в с. Ширяево. Кроме того, в 13:00 состоится открытие выставки художественных работ учащихся школы №6 г. Донецка и благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья "Души Цвета Покажем".

Самарская библиотека для молодежи в 10:00 откроет площадку в Струковском парке в рамках программы "Доступная библиотека". В программе - приключения на Острове чтения, совместно с Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства "Парус надежды".

Самарская областная детская библиотека представит программу "Пусть всегда будет детство". В 11:00 стартует литературно-игровой час для дошкольников "И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки…":

11:00 - интерактивное путешествие "Лето в рюкзаке" для детей от 7 до 9 лет.

12:00 - онлайн-викторина "О лете говорим стихами" для детей от 7 до 14 лет.

15:00 - рисунки на асфальте "Лето наших улыбок" для детей от 4 до 12 лет.

15:00 - "Игротека в библиотеке" для детей от 7 до 14 лет. Посещение по записи.

ЦРК "Художественный" в 11:00 представит интерактивную программу с показом мультипликационного фильма "Дерево желаний". Вход свободный, по предварительной заявке по телефону (846) 332 04 82. В тот же день с 13:00 "День попкорна" - попкорн каждому маленькому зрителю.

В виртуальном концертом зале Тольяттинской филармонии в 11:00 пройдет бесплатный показ мультфильмов из цикла "Сказки Старого Пианино", созданных Студией М.И.Р. в сотворчестве с ведущими российскими мультипликаторами, аниматорами, композиторами и режиссерами. Ребята и их родители проследуют по жизненному пути вместе с гением барокко Иоганном Себастьяном Бахом, неистовым романтиком Людвигом ван Бетховеном и "музыкальным гурманом" Джоаккино Россини.

В 13:30 Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в увлекательном зооквесте "Малыши животного мира". Задания квеста - ребусы, загадки, вопросы, анаграммы на знание образа жизни животных, их поведенческих и физиологических особенностей. Победители получат сувениры от зоопарка. Все ребята, пришедшие на праздник, смогут сделать бесплатный аквагрим в виде животных, который предоставят друзья и партнеры зоопарка - художники детской школы искусств №3 "Младость". В программе мероприятия - веселая акция "Погладь меня", на которой можно будет погладить прирученных животных.

В 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию книги самарского автора Анны Урюпиной "Раненая мама". Это книга о детском аутизме, позволяющая понять детей, а вместе с тем поддержать родителей, которые вынуждены оставаться один на один с диагнозом своего ребенка.

С 11:00 до 17:00 в Струковском саду актрисы Самарского театра кукол - заслуженная артистка РФ Ирина Пашкевич и Людмила Павлова - проведут мастер-классы по кукловождению. Во время мастер-классов каждый их участник сможет познакомиться с профессией актера-кукольника и почувствовать себя настоящим артистом. Это будут мастер-классы полного погружения: гости фестиваля не только узнают о том, как двигается и думает кукла в руках актера, но и проникнут в тайны и секреты кукольного мастерства.