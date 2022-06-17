Из-за оторванного пальца на детской площадке возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Сызрани, где ребенку оторвало палец на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 12 июня трехлетний мальчик катался на карусели на детской площадке на ул. Новостроящейся и получил травму — ампутацию большого пальца руки.
Следователи считают, что причина случившегося в не обеспеченной безопасности на площадке.
Также выяснилось, что ранее местный жители неоднократно жаловались на плохое состояние детской площадки.
Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне