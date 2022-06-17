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Преступления Происшествия

Из-за оторванного пальца на детской площадке возбудили уголовное дело

СЫЗРАНЬ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Сызрани, где ребенку оторвало палец на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

Напомним, 12 июня трехлетний мальчик катался на карусели на детской площадке на ул. Новостроящейся и получил травму — ампутацию большого пальца руки.

Следователи считают, что причина случившегося в не обеспеченной безопасности на площадке.

Также выяснилось, что ранее местный жители неоднократно жаловались на плохое состояние детской площадки.

Уголовное дело возбудили по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

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