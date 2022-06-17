Из-за оторванного пальца на детской площадке возбудили уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в Сызрани, где ребенку оторвало палец на детской площадке. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области