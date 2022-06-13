В Сызрани на детской площадке ребенку оторвало палец

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По предварительной информации, в Сызрани 12 июня во время катания на карусели на детской площадке по ул. Новостроящейся четырехлетний мальчик получил травму - ампутацию большого пальца руки, сообщает прокуратура Самарской области.