"Штыри и ошметки": на площадку, где ребенку оторвало палец, уже жаловались чиновникам

Жители Сызрани рассказали, что уже жаловались на детскую площадку, где произошло ЧП с четырехлетним ребенком. По их словам, горки и лабиринты в этом районе давно вызывали вопросы.

Напомним, 12 июня на детской площадке на ул. Новостроящейся, 18а четырехлетнему мальчику оторвало большой палец на карусели. Ребенка доставили в больницу. В соцсетях появилось видео той самой карусели — опасность представляла верхняя часть оси.

"Куда я только не писал про эту площадку, а также про площадку на ул. Новостроящейся, 24. Хоть бы что-нибудь у кого-нибудь шевельнулось. Обклеят, как на этом видео, ленточками, а на следующий день снова детвора носится. Площадка новая, но вся разбитая уже. На Новостроящейся, 24 устроили срам в прошлом году. Сделали новую площадку, но вместо прорезиненного антитравматического покрытия насыпали песка, в который гадят бездомные животные и при любом порыве ветра он летит в глаза. А уж как установили сам инвентарь, говорить страшно. Горки, с которых скатываются дети, заканчиваются бетонными ошмётками", — возмущается местный житель Иван Львицын.

Иван приложил фото с детских площадок и скриншоты сообщений в Твиттере от 2021 г. с жалобами. На фото и видео заметно, что где-то горки шатаются, где-то торчат металлические штыри.



"Ещё на той площадке, где произошло ЧП, "интересно" устроена главная горка. Она построена в форме прямоугольника. Так вот окончания этих прямоугольников (таких коридорчиков, по которым дети бегают) никак не огорожены. То есть, ребёнок, бегущий по горке, нечаянно задетый таким же ребёнком, может запросто упасть с высоты примерно 2,5 метров", — рассказал Иван.

Сейчас площадку, где получил травму ребенок, должна проверить прокуратура. Известно, что горки и карусели поставили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Подобные случаи недопустимы, дети должны себя чувствовать в безопасности на улице и тем более в местах, предназначенных для игр. Врачи делают все возможное для сохранения фаланги пальца", - прокомментировал случившееся с четырехлетним мальчиком глава Сызрани Анатолий Лукиенко.