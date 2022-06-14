"Штыри и ошметки": на площадку, где ребенку оторвало палец, уже жаловались чиновникам

Жители Сызрани рассказали, что уже жаловались на детскую площадку, где произошло ЧП с четырехлетним ребенком. По их словам, горки и лабиринты в этом районе давно вызывали вопросы.
Напомним, 12 июня на детской площадке на ул. Новостроящейся, 18а четырехлетнему мальчику оторвало большой палец на карусели. Ребенка доставили в больницу. В соцсетях появилось видео той самой карусели — опасность представляла верхняя часть оси.
"Куда я только не писал про эту площадку, а также про площадку на ул. Новостроящейся, 24. Хоть бы что-нибудь у кого-нибудь шевельнулось. Обклеят, как на этом видео, ленточками, а на следующий день снова детвора носится. Площадка новая, но вся разбитая уже. На Новостроящейся, 24 устроили срам в прошлом году. Сделали новую площадку, но вместо прорезиненного антитравматического покрытия насыпали песка, в который гадят бездомные животные и при любом порыве ветра он летит в глаза. А уж как установили сам инвентарь, говорить страшно. Горки, с которых скатываются дети, заканчиваются бетонными ошмётками", — возмущается местный житель Иван Львицын.
Иван приложил фото с детских площадок и скриншоты сообщений в Твиттере от 2021 г. с жалобами. На фото и видео заметно, что где-то горки шатаются, где-то торчат металлические штыри.
"Ещё на той площадке, где произошло ЧП, "интересно" устроена главная горка. Она построена в форме прямоугольника. Так вот окончания этих прямоугольников (таких коридорчиков, по которым дети бегают) никак не огорожены. То есть, ребёнок, бегущий по горке, нечаянно задетый таким же ребёнком, может запросто упасть с высоты примерно 2,5 метров", — рассказал Иван.
Сейчас площадку, где получил травму ребенок, должна проверить прокуратура. Известно, что горки и карусели поставили в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Подобные случаи недопустимы, дети должны себя чувствовать в безопасности на улице и тем более в местах, предназначенных для игр. Врачи делают все возможное для сохранения фаланги пальца", - прокомментировал случившееся с четырехлетним мальчиком глава Сызрани Анатолий Лукиенко.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.