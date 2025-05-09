Следственный комитет возбудил дело по падению ребенка в колодец

По информации из соцмедиа возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения в колодец, сообщает СУ СК по Самарской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на ул. Молодогвардейской ребенок трех лет наступил на люк и провалился в колодец. Он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

"В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе предварительного расследования будет дана оценка действиям должностных лиц организации жилищно-коммунального хозяйства, в обязанности которых входит содержание сетей коммуникации", - сообщили в СК.