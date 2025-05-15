Volkswagen провалился под асфальт в Самаре

В четверг, 15 мая, в Самаре произошло очередное ЧП с провалом асфальта. Об этом сообщают очевидцы.
В яму напротив дома № 12в по ул. Дыбенко в образовавшуюся яму провалился Volkswagen Polo.
В четверг, 15 мая, в Самаре произошло очередное ЧП с провалом асфальта. Об этом сообщают очевидцы.
В яму напротив дома № 12в по ул. Дыбенко в образовавшуюся яму провалился Volkswagen Polo.
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