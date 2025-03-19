Спасатели эвакуировали с волжского льда у Тольятти двух провалившихся в воду рыбаков

В среду, 19 марта, сотрудники поисково-спасательного отряда города Тольятти оказывали помощь на акватории реки Волга двум провалившемся под лед рыбакам в Ставропольском районе, напротив пос. Луначарского, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, мужчины возвращались с рыбалки и в 200 метрах от берега провалились под лед. Им удалось самостоятельно выбраться из промоины, но двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

В 15:52 для оказания помощи рыбакам от спасательной станции вышел аэроглиссер "Север". Рыбаков подняли на борт спасательного судна, доставили до берега и передали врачам "скорой помощи".

В 18:19 спасательные работы на Волге были окончены.