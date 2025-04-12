В Сызрани утонул мужчина

В субботу, 12 апреля,спасатели извлекли тело погибшего мужчины из реки Сызранка в городе Сызрань, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация от ПСС поступила в 10:01. Личность погибшего устанавливается.
В субботу, 12 апреля,спасатели извлекли тело погибшего мужчины из реки Сызранка в городе Сызрань, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация от ПСС поступила в 10:01. Личность погибшего устанавливается.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс