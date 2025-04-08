В тольяттинской школе подросток выпал из окна

В Тольятти ведется доследственная проверка из-за падения подростка из окна школы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
7 апреля 13-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Подросток попал в больницу.
В Тольятти ведется доследственная проверка из-за падения подростка из окна школы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
7 апреля 13-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Подросток попал в больницу.
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