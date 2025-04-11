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Нападение бездомных собак привело к уголовному делу в Самаре

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после жалоб местных жителей в соцсетях возбудили уголовное дело из-за нападения бездомных собак. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Ранее в интернете и СМИ появлялись сообщения о неоднократных нападениях безнадзорных животных в Промышленном районе города и большом скоплении собак на территории детского сада. Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Кроме того, районная прокуратура организовала проверку из-за нападения собак на несовершеннолетних в районе ул. Воронежской и пр. Карла Маркса, а также из-за скопления собак на территории детсада № 249.

Гид потребителя

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