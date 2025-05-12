В Тольятти сошел с рельсов поезд

В понедельник, 12 мая, в Тольятти произошло ЧП с поездом. Об этом сообщает КбшЖД.

В 12:45 при отправлении со станции Жигулевское Море сошел с рельсов локомотива грузового состава. Пострадавших нет.

В связи с происшествием задержаны два пригородных поезда: № 7119 Самара — Тольятти (на 59 минут) и № 6308 Курумоч — Самара (на 25 минут).

На месте ЧП работает восстановительный поезд.