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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Тольятти сошел с рельсов поезд

ТОЛЬЯТТИ. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 12 мая, в Тольятти произошло ЧП с поездом. Об этом сообщает КбшЖД.

В 12:45 при отправлении со станции Жигулевское Море сошел с рельсов локомотива грузового состава. Пострадавших нет.

В связи с происшествием задержаны два пригородных поезда: № 7119 Самара — Тольятти (на 59 минут) и № 6308 Курумоч — Самара (на 25 минут).

На месте ЧП работает восстановительный поезд.

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