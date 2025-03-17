Тело мужчины извлечено из реки Крымза под Сызранью

В субботу, 15 марта, с 7:45 до 9:39 сотрудники поисково-спасательного отряда Сызрань проводили работы по извлечению из реки Крымза у с. Заборовка Сызранского района тела 56-летнего мужчины.
Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС по Самарской области.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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