Тело мужчины извлечено из реки Крымза под Сызранью

В субботу, 15 марта, с 7:45 до 9:39 сотрудники поисково-спасательного отряда Сызрань проводили работы по извлечению из реки Крымза у с. Заборовка Сызранского района тела 56-летнего мужчины.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ПСС по Самарской области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.