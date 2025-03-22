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Спасатели эвакуировали двух рыбаков с дрейфующей льдины у Сызрани

СЫЗРАНЬ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 марта, в Сызранском районе на реке Волга около причала "Нефтяник" двое рыбаков, 60-летний мужчина и 61-летняя женщина, оказались на оторвавшейся льдине, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Расстояние до береговой линии составляло около 200 метров, вернуться на берег рыбаки не смогли.

Вызов в спасательную службу поступил в 13:45. К месту происшествия на аэроглиссере "Север" отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда города Сызрань.

В 14:25 рыбаков приняли на борт спасательного судна и доставили к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и не выходить на акватории водоемов.

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