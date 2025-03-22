Спасатели эвакуировали двух рыбаков с дрейфующей льдины у Сызрани

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В субботу, 22 марта, в Сызранском районе на реке Волга около причала "Нефтяник" двое рыбаков, 60-летний мужчина и 61-летняя женщина, оказались на оторвавшейся льдине, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области