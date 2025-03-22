Спасатели эвакуировали двух рыбаков с дрейфующей льдины у Сызрани

В субботу, 22 марта, в Сызранском районе на реке Волга около причала "Нефтяник" двое рыбаков, 60-летний мужчина и 61-летняя женщина, оказались на оторвавшейся льдине, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
Расстояние до береговой линии составляло около 200 метров, вернуться на берег рыбаки не смогли.
Вызов в спасательную службу поступил в 13:45. К месту происшествия на аэроглиссере "Север" отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда города Сызрань.
В 14:25 рыбаков приняли на борт спасательного судна и доставили к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и не выходить на акватории водоемов.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс