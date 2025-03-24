В Тольятти на Волге погиб рыбак

В воскресенье, 23 марта, в районе полуострова Копылово из реки Волга очевидцами был извлечен погибший человек.
51-летний мужчина утонул во время подводной охоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
В воскресенье, 23 марта, в районе полуострова Копылово из реки Волга очевидцами был извлечен погибший человек.
51-летний мужчина утонул во время подводной охоты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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