Полиция ищет сбежавшего из психдиспансера предполагаемого убийцу

Сотрудники ГУ МВД по Самарской области ищут Сергея Торина. Он самовольно покинул Тольяттинский психоневрологический диспансер, где был на принудительном лечении, 10 апреля

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, полицейские уже опросили родственников, соседей и других людей для получения информации о разыскиваемом. Кроме того, направлены поручения по розыску в органы МВД России на районном уровне, на территории обслуживания которых мужчина имеет родственные, дружеские и иные связи, где наиболее вероятно его появление.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, овальное лицо, голубые глаза (правый косой), темные средние волосы, был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки. Документов и сотового телефона при себе не имел.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении Торина, позвонить по телефонам: 8(8464) 355-850, 8(8464) 984-602, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.

По неофициальным данным Волга Ньюс, Торина обвиняли в убийстве соседа.