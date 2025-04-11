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Полиция ищет сбежавшего из психдиспансера предполагаемого убийцу

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ГУ МВД по Самарской области ищут Сергея Торина. Он самовольно покинул Тольяттинский психоневрологический диспансер, где был на принудительном лечении, 10 апреля

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, полицейские уже опросили родственников, соседей и других людей для получения информации о разыскиваемом. Кроме того, направлены поручения по розыску в органы МВД России на районном уровне, на территории обслуживания которых мужчина имеет родственные, дружеские и иные связи, где наиболее вероятно его появление.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, овальное лицо, голубые глаза (правый косой), темные средние волосы, был одет в черный спортивный костюм, черные кроссовки. Документов и сотового телефона при себе не имел.
Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении Торина, позвонить по телефонам: 8(8464) 355-850, 8(8464) 984-602, либо 102. Конфиденциальность гарантирована.
По неофициальным данным Волга Ньюс, Торина обвиняли в убийстве соседа.

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