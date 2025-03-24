В одной из самарских бань расстреляли посетителя

В самарском пос. Запанской в бане "Деревенька" в ночь на 24 марта произошел конфликт, в результате которого был расстрелян из травматического пистолета один из посетителей, пишет "Самарское обозрение".

В настоящее время потерпевший в больнице, правоохранители решают вопрос с возбуждением уголовного дела по статье о покушении на убийство.

Как пишет издание, стрелком оказался 35-летний житель Самары Вазген Айвазян. Ранее Айвазян проходил свидетелем по громкому делу о поджоге самарского ритуального салона "Ангел", по которому уже осужден член ОПГ Георгий Цицеров. Сейчас данную ОПГ московские и самарские силовики отрабатывают на причастность к поджогу и убийствам прошлых лет.