Шесть человек пострадали в Самарской области за сутки из-за неисправного газового оборудования

За сутки, 14 мая, в Самарской области шесть человек пострадали из-за бытового газа. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 1:10 В Самаре из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования пострадали мальчики 13 и пяти лет.

В 16:16 в пос. Сургут Сергиевского района пострадали трое: 14-летний мальчик, 13-летняя девочка и 41-летний мужчина.

По предварительным данным, к происшествию могла привести неисправность газового оборудования.

В 22:20 в с. Кармало-Аделяково также из-за нарушение правил эксплуатации печного оборудования в частном доме пострадала 47-летняя женщина.