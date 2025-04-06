В Самарской области пропал 16-летний парень

Полицейские в Самарской области разыскивают пропавшего 16-летнего молодого человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
5 апреля парень ушел из реабилитационного учреждения и не вернулся.
Приметы подростка: на вид 17-18 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, карие глаза, темные прямые волосы, был одет в синий спортивный костюм с бордовыми полосками на рукавах и черно-зеленые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят сообщить информацию в МУ МВД России "Сызранское" по телефонам: 8(8464)33-38-66 или связаться с ближайшим отделением полиции или по телефону 102.
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