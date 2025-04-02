В Тольятти эвакуировали посетителей торгового центра

В среду, 2 апреля, в Тольятти эвакуировали посетителей ТЦ "Парк Хаус", сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила дежурному в 13:15. Прибывшими подразделениями установлено, что на втором этаже произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
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