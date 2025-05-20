V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству "Волга — Янцзы" пройдет в Татарстане

В среду, 21 мая, в Казани под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина состоится V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга — Янцзы".

В мероприятии примут участие представители 14 российских и шести китайских регионов (Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Сычуань, город центрального подчинения Чунцин). Самарскую область представит губернатор Вячеслав Федорищев.

В рамках заседания будут обсуждаться различные вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе проекты в таких областях, как промышленное производство, логистика, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Эти сферы затрагивали Владимир Путин и Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров 8 мая. Планируется также подписание соглашений между регионами России и провинциями КНР.

В этот же день гости посетят ИТ-парк им. Башира Рамеева, церемонию открытия VIII Форума Ассоциации вузов "Волга — Янцзы" в Казанском (Приволжском) федеральном университете, возложат цветы к Вечному огню Колоннады Мемориала Славы и осмотрят главные достопримечательности Казанского Кремля.