Девятилетняя девочка упала в открытый колодец в Самаре

В понедельник, 14 апреля, в Самаре спасли ребенка, упавшего в колодец. Об этом сообщает ПСО Самары.
Девятилетняя девочка гуляла во дворе заброшенного дома на ул. Фасадной, 1а и упала в открытый колодец. Выбраться с глубины 3 м самостоятельно она не смогла.
Спасатели ПСО Самары подняли ее и медикам "скорой помощи". К счастью, девочка получила только ушибы.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс