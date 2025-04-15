Девятилетняя девочка упала в открытый колодец в Самаре

В понедельник, 14 апреля, в Самаре спасли ребенка, упавшего в колодец. Об этом сообщает ПСО Самары.

Девятилетняя девочка гуляла во дворе заброшенного дома на ул. Фасадной, 1а и упала в открытый колодец. Выбраться с глубины 3 м самостоятельно она не смогла.

Спасатели ПСО Самары подняли ее и медикам "скорой помощи". К счастью, девочка получила только ушибы.