Сбежавшего из ПНД тольяттинца вернули в медучреждение

ГУ МВД России по Самарской области сообщило, что найден и доставлен в медицинское учреждение пропавший ранее Сергей Торин.
Напомним, 10 апреля из Тольяттинского ПНД ушел пациент Торин, находившийся на принудительном лечении. По неофициальным данным Волга Ньюс, Торина обвиняли в убийстве соседа.
Сотрудники СУ СК начали доследственную проверку из-за побега пациента.
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