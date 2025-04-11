Следователи начали проверку из-за побега пациента тольяттинского ПНД

В Тольятти сотрудники СУ СК начали доследственную проверку из-за побега пациента психоневрологического диспансера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, 10 апреля из Тольяттинского ПНД ушел пациент Сергей Торин, находившийся на принудительном лечении. По неофициальным данным Волга Ньюс, Торина обвиняли в убийстве соседа.
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