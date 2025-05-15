В Самарской области пропал 13-летний мальчик

В Богатовском районе Самарской области пропал 13-летний Максим Санников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

13 мая мальчик ушел из дома в с. Печинено и пропал.

Приметы ребенка: на вид 13-14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза, есть шрам на носу, родинка на щеке справа. Был одет в синие брюки, белую рубашку, черный свитер и черные кеды, с собой имел черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, правоохранители просят обратиться в отдел полиции по Богатовскому району МО МВД России "Борский" по телефону 8(84666)2-19-77 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33.