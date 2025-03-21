Спасатели эвакуировали на берег двух рыбаков, провалившихся в промоину на Усе

В пятницу, 21 марта, в Шигонском районе около базы отдыха "Голубая гавань" на реке Уса два рыбака, возвращаясь домой, провалились в промоину не дойдя до берега 60 метров.

Как сообщили в ПСС по Самарской области, мужчинам удалось самостоятельно выбраться из промоины на крепкий лед. Однако двигаться дальше по тонкому льду было опасно.

В 14:42 оказывать помощь пострадавшим отправились сотрудники Поисково-спасательного отряда города Тольятти. В 16:10 рыбаков подняли на борт аэроглиссера, доставили до берега и передали врачам скорой помощи.