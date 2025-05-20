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Чрезвычайные происшествия Происшествия

700 человек эвакуировали в Самаре из ТЦ Letout

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 мая, в Самаре эвакуировали людей из торгового центра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В 14:51 сработала пожарная сигнализация на четвертом этаже ТЦ Letout на 18 км Московского шоссе, 23. Из здания эвакуировали 700 человек, из них 150 детей.

Как выяснилось, срабатывание пожарной сигнализации было ложным.

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