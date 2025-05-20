700 человек эвакуировали в Самаре из ТЦ Letout

Во вторник, 20 мая, в Самаре эвакуировали людей из торгового центра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 14:51 сработала пожарная сигнализация на четвертом этаже ТЦ Letout на 18 км Московского шоссе, 23. Из здания эвакуировали 700 человек, из них 150 детей.
Как выяснилось, срабатывание пожарной сигнализации было ложным.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс