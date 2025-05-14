В Тольятти остались без электричества 239 многоквартирных домов

В среду, 14 мая, в Тольятти произошла коммунальная авария. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Отключилась подстанция на Южном шоссе, 97б. На время ремонта без электроснабжения остались потребители 239 многоквартирных домов и 16 социальных объектов.
На месте ЧП работают 16 сотрудников аварийных служб и восемь единиц техники.
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