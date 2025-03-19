Провалившийся в промоину рыбак скончался на реке Самара

В среду, 19 марта, в 11:00 около самарского пос. Падовка на реке Самара на расстоянии 100 метров от береговой линии в промоину провалился рыбак. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
До приезда спасателей очевидцы на льду пытались оказать помощь, но безрезультатно. От переохлаждения мужчина перестал подавать признаки жизни.
Спасателям в водолазных костюмах стоило огромных усилий добраться до погибшего. Лед проламывался и передвигаться приходилось вплавь. В 13:19 погибшего доставили к береговой линии и передали сотрудникам полиции.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс