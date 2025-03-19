Провалившийся в промоину рыбак скончался на реке Самара

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В среду, 19 марта, в 11:00 около самарского пос. Падовка на реке Самара на расстоянии 100 метров от береговой линии в промоину провалился рыбак. Об этом сообщили в ПСС по Самарской области.