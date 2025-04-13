В Тольятти на перекрестке обнаружили тело мужчины

В воскресенье, ранним утром, на пересечении улиц Гидротехнической и Шлюзовой в Тольятти было обнаружено тело мужчины, сообщается в местных соцсетях.
"Сотрудниками полиции по факту обнаружения в Комсомольском районе тела мужчины без признаков насильственной смерти проводится проверка", — прокомментировали инцидент в полиции.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс