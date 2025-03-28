В Самаре спасали оказавшегося в реке мужчину

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В пятницу, 28 марта, в Кировском районе Самары спасатели региональной ПСС оказали помощь 69-летнему мужчине, оказавшемуся в реке, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.