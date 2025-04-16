В Новокуйбышевске из реки спасли мужчину

В среду, 16 апреля, на реке Татьянка в Новокуйбышевске спасатели региональной ПСС эвакуировали из воды 52-летнего мужчину, сообщает МЧС России.
Информация поступила дежурному в 13:15.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
В среду, 16 апреля, на реке Татьянка в Новокуйбышевске спасатели региональной ПСС эвакуировали из воды 52-летнего мужчину, сообщает МЧС России.
Информация поступила дежурному в 13:15.
Пострадавший госпитализирован в больницу.
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