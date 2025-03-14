В Тольятти правоохранители обнаружили и изъяли "гранату"

Правоохранители разбираются в истории, которая произошла 14 марта в Тольятти. Изначально в соцсетях появились данные, что на ул. Заставной обнаружили гранату.
Информация в пабликах сопровождалась фотографиями работающих на улице сотрудников силовых структур. Также сообщалось, что территория оцеплена.
"Обнаруженный предмет опасности не представляет. Он изъят и отправлен на экспертизу", — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс