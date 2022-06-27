За три дня в Самарской области поймали 114 пьяных водителей

За три дня, с 24 по 26 июня, в Самарской области поймали 114 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего правоохранители зафиксировали 2500 различных нарушений ПДД. Так, восемь человек сели за руль без водительских прав. Еще 548 автомобилистов нарушили правила тонировки. 49 водителей неправильно перевозили детей.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.