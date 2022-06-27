За три дня в Самарской области поймали 114 пьяных водителей

За три дня, с 24 по 26 июня, в Самарской области поймали 114 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Всего правоохранители зафиксировали 2500 различных нарушений ПДД. Так, восемь человек сели за руль без водительских прав. Еще 548 автомобилистов нарушили правила тонировки. 49 водителей неправильно перевозили детей.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это