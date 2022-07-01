В Самаре проведут капремонт "Памятника воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах"

"Памятник воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах" закреплен за МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания". В 2018 г. учреждением был заключен контракт на выполнение работ по капремонту памятника. В 2020 г. специалисты выявили отдельные дефекты, но работы по их устранению подрядчиком выполнены не были.
"Планируется сохранить памятное место. К сожалению, не повезло нам с подрядчиком, который руководил ремонтом этой площади. Очень много нареканий. Вынуждены практически перепроектировать и вновь заходить уже на восстановление этой площади. Сейчас будем разрабатывать проект, согласуем с матерями. Если всех все устроит, в следующем году приступим к обновлению территории", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.
После подготовки проекта и определения стоимости будут организованы конкурсные процедуры. Подрядчику предстоит провести ремонт подиума и постамента, заменить облицовку подпорных стенок.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !