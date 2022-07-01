В Самаре проведут капремонт "Памятника воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах"

"Памятник воинам — самарцам, погибшим в локальных войнах" закреплен за МБУ Самары "Центр технического и хозяйственного обслуживания". В 2018 г. учреждением был заключен контракт на выполнение работ по капремонту памятника. В 2020 г. специалисты выявили отдельные дефекты, но работы по их устранению подрядчиком выполнены не были.

"Планируется сохранить памятное место. К сожалению, не повезло нам с подрядчиком, который руководил ремонтом этой площади. Очень много нареканий. Вынуждены практически перепроектировать и вновь заходить уже на восстановление этой площади. Сейчас будем разрабатывать проект, согласуем с матерями. Если всех все устроит, в следующем году приступим к обновлению территории", — отметила глава Самары Елена Лапушкина.

После подготовки проекта и определения стоимости будут организованы конкурсные процедуры. Подрядчику предстоит провести ремонт подиума и постамента, заменить облицовку подпорных стенок.