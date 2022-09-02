На прошлой неделе Самару посетил директор клиентского сервиса Авито Шьям Намбиар. Корреспонденту Волга Ньюс удалось с ним пообщаться и расспросить о целях поездки и планах развития платформы.

- С какой целью вы приехали в Самару?

- Основная цель - понять, что собой представляет Самара. Мы в Авито хотим узнать особенности местного рынка (в первую очередь речь о кадрах, недвижимости, логистике). Исходя из полученной информации уже будем принимать бизнес-решения.

- О каких потенциальных решениях идет речь - может, об открытии офиса или логистического пункта?

- Поскольку мы работаем на территории всей страны, то, естественно, физически не можем присутствовать во всех городах. Но Авито хочет быть ближе к людям. Мы определяем те места, откуда можем вести свою деятельность, ищем лучшие локации для открытия офиса. У нас большинство сотрудников сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге. В Самарской области у нас тоже есть люди, которые работают на нас, но из дома.

- Какова сфера вашей ответственности в компании?

- В центре клиентского сервиса, который я возглавляю, работают 1800 сотрудников из 35 городов России. Мы решаем проблемы как наших покупателей, так и продавцов, независимо от того, где они физически находятся. Делаем это посредством телефона, чата или через электронную почту.

- Легко ли вам, выросшему в Индии, работать на российском рынке сейчас?

- Мне - просто. У меня есть опыт работы в России, у меня огромное количество русских друзей, и я полностью понимаю вашу культуру, а также немного язык.

А также в течение пяти лет я работал в компании Amazon в пяти странах. Этот опыт также мне помогает.

- Переходя непосредственно к разговору о платформе Авито, можете озвучить статистические показатели, сколько человек заходит ежедневно, сколько совершается сделок?

- Авито сейчас используют 56 миллионов россиян. Ежедневно на платформу заходит 22 миллиона из них. Каждую секунду на Авито происходит от семи транзакций - почти полмиллиона транзакций в день.

- Что можете сказать в этом плане о Самарской области?

- Регион - один из самых крупных по объему торгов в России. И это одна из причин того, что мы сегодня в Самаре.

- Какие задачи для Авито сейчас приоритетны, какая целевая аудитория вам наиболее интересна?

- Как вам известно, у Авито пять основных направлений, мы их называем "вертикали" - работа, товары, автомобили, недвижимость и услуги. В каждой из этих вертикалей у нас работают соответствующие команды и пытаются понять, что еще может понадобиться россиянам, чтобы сделать все максимально удобно как для продавца, так и для покупателя.

Также мы концентрируемся на малом и среднем бизнесе. Если вы посмотрите на Авито с точки зрения пользователя, то это "клиент - клиент". Но у нас есть сегменты, где представлен бизнес, и они растут.

При этом в своей работе и принятии решений мы исходим из потребности клиента, а не из нашей кратковременной финансовой прибыли.

Сейчас мы сфокусированы на развитии "Авито Доставки", и я думаю, что это один из факторов, который позволяет нам активно расти. На Авито вы можете найти что угодно, за какую угодно цену, где угодно и при этом не переживать за безопасность сделки и доставку.

Нашей доставкой уже воспользовалось 45 млн пользователей. Объем предоставления этой услуги за последний год вырос в семь раз. И в 2022 году мы планируем инвестировать в развитие, улучшение этого продукта 3,5 миллиарда рублей.

- Сейчас сильно меняются логистические цепочки. Как эта ситуация сказывается на Авито?

- Мы гибкая компания. Когда из России ушли некоторые сервисы, мы тут же пришли с гибкими решениями по краткосрочной аренде недвижимости, чтобы россияне не почувствовали неудобств. Из страны уходят зарубежные компании доставки, но российские пользователи будут получать свои товары вовремя, думаю, будут получать их еще быстрее, потому что мы развиваем этот сервис.

Весной мы заключили партнерство с EхMail и совместно запускаем точки доставки - постаматы, Почта России, Сбер Логистика, Boxberry.

- За последние полгода как-то изменились аудитория и ее запросы?

- И да, и нет. Вы как клиент всегда ищете на Авито что-то нужное хорошего качества и по выгодной цене. Соответственно, так оно по-прежнему и работает.

За последние пять-шесть месяцев мы наблюдаем положительные изменения в вертикалях "услуги" и "работа", а также увеличение объема объявлений о подержанных автомобилях. Недвижимость и товары тоже растут.

Еще один немаловажный аспект - пользователи Авито часто публикуют объявления о товарах, которые отдаются бесплатно. Сегодня бесплатно отдают свои вещи через Авито 25 миллионов пользователей. И в текущей ситуации это огромная поддержка для большого количества людей.

В мае мы отметили 100 миллионов объявлений на Авито, а сейчас их более 110 млн - это рекордный показатель. Мы зафиксировали, что в 2022 году интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем вдвое по сравнению с 2021 и 2020 годами. Авито - сейчас самая массовая платформа для коммерции в России. 20 млн частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в Авито, чтобы создавать новые решения и обеспечивать непрерывный рост бизнеса наших клиентов.

Фактически Авито сейчас - это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача - предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь предпринимателям найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка.

- Как Авито борется с интернет-мошенниками, которых сейчас во всем мире, к сожалению, достаточно?

- Кибербезопасность чрезвычайно важна не только для Авито, но и для любой компании, которая в той или иной мере присутствует в Интернете. Банки, доски онлайн-объявлений, маркетплейсы - все сталкиваются с этими проблемами. Можно сказать, что это побочный эффект эволюции общества, потому что все больше людей уходит сегодня в онлайн и их финансовые транзакции привлекают интерес преступников.

Кибербезопасность - для на краеугольный камень. В Авито есть должность директора по доверию и безопасности (это Андрей Рыбинцев), его работа состоит в том, чтобы обеспечить доверием и безопасностью каждую транзакцию, которая происходит на нашей платформе.

Если вы выполняете транзакцию на Авито, то у нас есть стопроцентная гарантия, что все пойдет по плану. Но зачастую бывает, что диалог между продавцом и покупателем уходит с площадки Авито на другие платформы - в мессенджеры, и так как мы этого уже не видим, то не можем знать, что там происходит.

Каждый день мы работаем над увеличением надежности и безопасности нашей платформы. Авито - это не только про покупки и продажи по выгодным ценам, но и про то, что вы можете нам доверять, а ваши средства и товары находятся в безопасности.

- Что вы можете посоветовать клиентам на Авито, чтобы избежать неприятных ситуаций и полностью оградиться от мошенников?

- В наш сервис встроен прекрасный мессенджер, где продавец и покупатель могут коммуницировать, и мы хотели бы, чтобы все наши пользователи общались через него, потому что здесь мы можем гарантировать безопасность.

- У вас есть интересная фишка по теме безопасности - верификация аккаунта через "Госуслуги". Насколько это успешный опыт?

- Опыт успешен. Порядка 5,5 тысячи человек подтверждают свои профили на Авито каждый день. Из них 600 человек верифицируются через "Госуслуги" (ЕСИА).

Сегодня уже почти 3 млн пользователей подтвердили профили по документам, реквизитам или личному кабинету на Госуслугах. По нашим данным, подтвержденным аккаунтам больше доверяют - они привлекают почти на 20% больше трафика, чем те, в которых значок верификации отсутствует.

Активные пользователи платформы также применяют дополнительную защиту своих аккаунтов через инструменты безопасности, которые мы предлагаем. В частности, за полгода в 15 миллионах аккаунтов Авито была подключена двухфакторная аутентификация.

- Будем честны, в последние полгода Россия стала киберполигоном для хакеров и злоумышленников. Насколько увеличилось количество кибератак на сайт Авито?

- Любая киберплатформа будет подвергаться атакам преступников - это неизбежное последствие ведения бизнеса в этой среде. И чем более популярна ваша платформа, ваш сервис, тем выше вероятность, что они будут атакованы.

За последние полгода мы выросли, и, можно сказать, что на сегодня Авито - это самая крупная онлайн-площадка частных объявлений в мире. Этот статус подтвержден данными Similar Web. Поэтому да, мы подвергаемся огромному количеству кибератак, в марте и апреле были зафиксированы рекордные уровни DDoS-атак на сервисы компании.

Волновало ли нас это? Нет. Мы отстраиваем инфраструктуру своей системы так, что даже при самой сильной кибератаке у нас остается в резерве еще 99% мощностей, которые доступны для пользователей.

- Допустим, у вас сильная киберзащита, но есть еще безопасность персональных данных. И здесь вводятся все новые требования. Насколько эти изменения в законодательстве отражаются на работе вашего сайта?

- У нас нет нарушений по персональным данным - Роскомнадзор приходил к нам с детальным аудитом, мы успешно прошли его без замечаний.

Только создавая Авито, мы уже тогда понимали, что нужно выстроить все таким образом, чтобы завоевать со стороны пользователей максимальное доверие. Первое - вся пользовательская информация хранится в России, второе - вся инфраструктура хранения данных полностью принадлежит нам, у нас нет никаких облачных сервисов и третьих лиц. Единственная внешняя услуга, которой мы пользуемся, - это интернет-каналы, обеспечивающие связь между нашими собственными дата-центрами. Особенно важно для людей в текущем контексте, что все их данные хранятся здесь, в России, и не пересекают границ государства.

Мы полностью отвечаем всем требованиям по кибербезопасности, по защите персональных данных, и я думаю, что именно поэтому никаких комментариев после аудита Роскомнадзора и не было.

- Как может отразиться на работе Авито скандальный законопроект, предполагающий создание одного оператора цифровой рекламы?

- Вопрос интересный и для нас жизненно важный. И здесь я хочу прояснить следующее. Неправильно воспринимать как единое целое поиск, например, репетитора на сервисе Профи.ру, покупку коньков на Авито, приобретение ипотечного жилья с использованием сервиса Домклик, объявление на остановке или цифровую рекламу.

Нельзя к нашему сервису относиться как к рекламе на остановке. Это абсолютно разные вещи. Мы формировались как онлайн-классифайд. Например, вы во Владивостоке, ребенок вырос, и вы хотите продать коляску - а покупатель в Мурманске. Мы выступаем связующим звеном. Вы можете отнести эту коляску на почту рядом с домом, покупатель получает ее, и после того как убедится в том, что это именно то, что он заказал, оплачивает. Мы помогаем пользователям решать их жизненные задачи с максимальным комфортом.

Большое количество представителей нашей индустрии, ИТ-компаний, НКО обращается в Госдуму с тем, чтобы там пересмотрели этот законопроект, потому что он в корне неверен. Комментарий от Федеральной антимонопольной службы был таким - закон ретроградный, убивает конкуренцию на корню.

Если говорить даже только о людях, которые работают в этой индустрии, - их тысячи. Это десятки миллиардов налоговых отчислений. Но речь ведь и о клиентах. В этой индустрии множество людей рисковало, придумывало решения, конкурировало друг с другом, и именно в результате этого в конечном итоге выигрывает клиент, покупатель, потому что он получает самое удобное решение по выгодной цене. Зачем же уничтожать то, что позволяет закрывать ежедневные нужды 40% населения?