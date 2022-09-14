Сергей Русаков ("Навигатор"): "Рынок автозапчастей насыщен альтернативными предложениями"

Сфера ремонта и обслуживания автомобилей с февраля этого года оказалась в непростой ситуации. Она обусловлена как зависимостью от импорта, уходом с российского рынка части брендов, изменением логистических цепочек, так и ростом цен на новые автомобили, когда многие отказываются от их покупки и решают более трепетно отнестись к состоянию старой машины. Как в этих условиях чувствуют себя автосервисы и продавцы автозапчастей, в рамках проекта "Точки роста" рассказал руководитель сети автосервисов "Навигатор" Сергей Русаков.

- Как изменилась ситуация в сфере обслуживания автомобилей и продажи запчастей с февраля 2022 года?

- В феврале - начале марта на рынке автосервисных услуг и запасных частей наблюдался ажиотаж, который сопровождался спекулятивным поднятием цен. Это было связано в первую очередь с уходом с рынка определенных брендов, вследствие чего автовладельцы запасались расходниками на несколько ТО вперед, скупая по две-три канистры масла, к примеру.

В тот период многие розничные магазины запчастей вслед за резким повышением закупочных цен у поставщиков вынуждены были поднять цены.

Впоследствии, когда ситуация начала успокаиваться и стало понятно, что запчасти на рынке есть, ажиотаж спал, и цены стабилизировались. Наступил второй этап, когда сохранился дефицит только на определенные позиции, связанный с перебоями в поставках, трудностями в логистике и с тем, что повышенный спрос февраля-марта опустошил склады у дистрибьюторов.

А вот с июля-августа ситуация с запчастями из группы ТО и ремонта ходовой части уже перестала выглядеть критичной. Боязнь исчезновения оригинальных запчастей среди потребителей стала не так существенна, потому что на рынке появились вполне достойные альтернативы.

- Но по каким-то позициям дефицит все же сохраняется?

- Да. И таких категорий несколько. Это двигатели, кузовные элементы, детали отделки. В ближайшее время, скорее всего, ситуация с дефицитом именно в этих категориях не изменится.

Мы ожидаем, что параллельный импорт решит часть проблем, но этот канал позволяет пока ввозить малые объемы запчастей, и он не покроет емкость рынка, что, безусловно, повлияет на стоимость этих категорий. По прочим группам товаров переживаний у нас нет.

- Как за это время изменились цены на запчасти и чего ожидать дальше?

- Средний рост цен на автомобильные запчасти с марта этого года составил около 25%. Подорожание запчастей для отечественных авто прошло менее болезненно. Более того, после стабилизации курса доллара мы наблюдаем обратное снижение цен относительно марта-апреля.

Группа компаний "Навигатор" взяла курс на частичное импортозамещение, увеличение номенклатуры качественных аналогов, прямые контракты с отечественными производителями. Мы, например, расширяем линейку моторных масел, что компенсирует уход крупных западных игроков.

- Насколько отрасль автосервиса зависит от зарубежных поставщиков? Речь не только о деталях для ремонта авто, но и об оборудовании для СТО.

- Сегодня зависимость существует. В некоторых моделях российских автомобилей доля присутствия иностранных запчастей доходит до 50% и более. Насколько это критично? На этот вопрос сейчас уже можно ответить - некритично. За прошедшие полгода ситуация показала, что взамен европейских, японских, американских брендов, которые ушли с рынка, появились качественные аналоги от турецких, корейских, китайских поставщиков. Они очень активно входят на рынок, предлагая альтернативу по всем сегментам запчастей.

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Сейчас все крупные дистрибьюторы по поставке запасных частей ведут активную работу по поиску новых партнеров. Мы также заключаем новые контракты с интересными брендами, которые в большом количестве появились на российском рынке.

Что касается оборудования для СТО, то мы и до февраля достаточно активно работали с китайскими брендами, качественными, проверенными. Определенные европейские марки, с которыми мы и часть представителей сферы автосервиса привыкли сотрудничать, пока сохранили свое присутствие на рынке оборудования.

Вообще, ситуации с запчастями и оборудованием похожи - рынок насыщен альтернативными предложениями. Сейчас большинство игроков рынка находятся в ситуации, когда нужно потратить время на изучение новых партнеров, на анализ новых предложений. Но в целом нет зависимости от определенных брендов, которая могла бы существенно повлиять на процесс оказания услуг.

- Изменилось ли отношение к обслуживанию авто в среде автолюбителей?

- Безусловно, изменилось. Можно выделить несколько факторов, которые влияют на отношение автовладельцев к обслуживанию своих автомобилей.

Во-первых, снизилась покупательская способность вследствие удорожания запасных частей.

Во-вторых, ситуация, в которой мы находимся, не предполагает активных путешествий за границу, а значит возрастает трафик по дорогам России. Среднегодовые пробеги увеличиваются, что приводит к дополнительному износу деталей.

В-третьих, появились сложности с покупкой новых автомобилей, с рынка ушли некоторые производители, стоимость авто значительно выросла. Наблюдается чуть ли не тройной спад продаж, люди не могут легко поменять машину, как раньше. Это означает, что срок эксплуатации автомобилей будет только увеличиваться.

Все эти тенденции указывают на то, что вырастет спрос на восстановительный ремонт и профилактические работы. Мы это заметили уже в летний период, когда, к примеру, большим спросом начала пользоваться услуга по обслуживанию и мойке радиаторов. То есть люди начинают больше внимания уделять своему авто и ищут возможность продлить срок его службы.

Увеличилась также частота замены масла, небывалым спросом пользуется диагностика ходовой части, что, на мой взгляд, также указывает на желание людей выявить проблемы на ранней стадии, успев их устранить до появления серьезных проблем. Думаю, что в ближайший год все эти тенденции не только сохранятся, но и будут нарастать, пока ситуация на рынке продаж авто и запчастей не стабилизируется.

- Можно ли на этом фоне ожидать, что увеличится количество поддельных деталей? Как с этим работает "Навигатор"?

- Тема действительно непростая, потому что предпосылок для увеличения контрафакта сейчас предостаточно. Контрольные механизмы, которые раньше существовали в дистрибьюторских сетях тех самых известных производителей, ушедших с рынка, перестали работать. И сейчас потребителю самостоятельно крайне сложно определить неоригинальную запасную часть.

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Но есть и другая сторона медали. Это появление на рынке новых поставщиков, которые предлагают аналоги - оригинальную продукцию, с хорошим качеством.

В ГК "Навигатор" все 27 лет работы действовал главный принцип - работать только с качественными запасными частями. Поэтому для наших клиентов здесь глобально ничего не изменилось.

Мы предоставляем гарантию на все запчасти. Покупая у нас, вы однозначно защищаете себя от покупки подделки. Мы дорожим своей репутацией и не ищем возможности продавать продукцию непонятного качества, но с более низкой ценой входа на полку.

А принимая решение о покупке, надо понимать, что качественные детали в разных магазинах не могут различаться по цене в два раза.

- В период первой волны ограничений, вызванных ковидом, отрасли позволили работать. Как считаете, сейчас, тоже в нелегкие времена, нужна ли поддержка от государства? Какая?

- Да, времена непростые, и в период ковида государство разрешило нам работать, что позволило отрасли автосервисных услуг выжить. Но нынешняя ситуация несколько иная, и в данный момент помочь нужно не столько сервисам, а больше даже автопроизводителям, предприятиям по производству запчастей.

Мы, в свою очередь, как и любая бизнес-структура, хотели бы рассчитывать на снижение налоговых нагрузок, и в большей степени даже на снижение ставок по кредитам, потому что мы планируем развиваться, а для этого нам важно иметь субсидированное кредитование.

- Каковы планы "Навигатора" на ближайшие месяцы?

- Компания однозначно продолжит работу по поиску поставщиков качественных запасных частей. Наши специалисты продолжат тестировать детали и узлы. Будем выбирать лучших, чтобы в наших магазинах и сервисах был представлен действительно большой ассортимент качественных запчастей.

Мы также продолжим работу по расширению ассортимента восстановительных операций. В ближайшее время у нас откроется дополнительный цех в Тольятти, мы расширим участок агрегатного ремонта, будем развивать направление ремонта двигателей, стартеров, генераторов, коробок передач. На это сейчас действительно повышенный спрос.

Планируем уделить особое внимание работе по повышению качества обслуживания. Для этого мы внедряем внутреннюю систему обучения, это как техническая часть, так и программа по повышению уровня обслуживания. Мы взяли в компанию бизнес-тренера, который регулярно будет работать с продавцами в розничных магазинах и мастерами-приемщиками на СТО.

Мы не боимся трудностей. Время, безусловно, непростое, но это время возможностей. У компании "Навигатор" есть миссия: "Делаем жизнь людей комфортнее, а передвижения - безопасными. Внедряем новое, развивая команду, сервис и технологии". Вот в этих, казалось бы, простых целях кроется достаточно серьезная работа, которой мы посвятим себя в ближайшие месяцы и в ближайшие годы.