Вячеслав Малеев ("Автоком"): "Идет серьезнейшая перезагрузка производства"

Как предприятию выжить и повысить объемы производства в кризис, какими должны быть эффективные меры поддержки для бизнеса, что ждет поставщиков автокомплектующих в ближайшее время, в какие сроки реально перейти на полное импортозамещение в отрасли? Об этом и о многом другом в рамках проекта "Точки роста" рассказал бенефициар холдинга "Автоком", а до 2021 года - председатель комитета по промышленности Самарской губернской думы Вячеслав Малеев.

- Недавно вы приняли участие в общероссийской конференции "Бизнес и бизнес-образование. Опора экономики страны". Конечно, это отличная площадка для обмена опытом, но, кроме этого, какую ценность она несет для участников и вас лично в условиях сложившейся ситуации в мире?

- Лучшее обучение - это обучение друг от друга, потому что можно прочитать и выучить много теории, но она будет далека от практики. А в общении люди обмениваются опытом, поддерживают друг друга, учатся проходить сложные ситуации в бизнесе.

Как только ты зарегистрировался как бизнесмен - ты находишься в нестандартной ситуации, потому что большое влияние на тебя имеет внешний мир, а тебе еще нужно сформировать бизнес-процессы внутри компании. Соответственно, обмен опытом, выстраивание системной работы - это мозговые штурмы, выслушивание представителей передовых компаний. Считаю, что крайне важно обучать людей, чтобы они могли двигаться вперед, генерировать новые идеи.

- На конференции спикеры делились опытом преодоления кризисов. Что можете отметить, сравнивая предыдущие кризисы и текущую ситуацию?

- Все предыдущие кризисы приводили к тому, что у нас как у производителя автокомпонентов снижались поставки на конвейеры. При этом оживал и рос вторичный рынок, люди начинали ремонтировать старые машины и не покупали новые. Соответственно, поставки сокращались.

Та же ситуация повторилась и сейчас. Нынешний кризис настолько глубок, что он оборвал множество потоков. Компании, которым мы регулярно поставляли продукцию, вообще ушли с рынка, например, Renault, Skoda... Многие свернули бизнес. Один из наших заводов закрыл все производство по пластику Ford, когда тот ушел с рынка.

Количество заказов сильно упало, и мы были вынуждены искать другие направления работы. И нашли! Эти ниши дали экономический эффект даже лучше, чем Ford и АвтоВАЗ.

- Что это за ниши?

- Мы увидели, что примерно 80% изделий из пластика для сельского хозяйства завозилось из Польши, Турции, других стран, и решили сами занять эту нишу.

Сейчас поставляем много продукции на "Гринлайн", "Икею", "Леруа Мерлен". Стали сотрудничать с "Садовым центром Веры Глуховой" - готовим к поставкам садовые рамки, емкости для рассады и т.п. И если на АвтоВАЗе или при другой промсборке было много рассуждений, согласований из-за каждой детали, то здесь такого нет.

- Сложно было перестроиться?

- Мы были заточены на автопром и более узко смотрели на свои задачи, но понимаем, что автопром сейчас будет очень медленно выходить из кризиса. Поэтому мы должны добавить себе новые направления и новые задачи.

- Были ли в современной отечественной экономике времена сложнее?

- Были. Например, в 1987-1988 году мы приходили в магазин и видели голые полки. Тогда произошло обрушение цен на нефтепродукты, и бюджет страны оголился. Сегодня благодаря нашему президенту и его команде созданы очень серьезные подушки безопасности, созданы специальные фонды, где сосредоточены значительные средства. Сегодня удается удержать и стоимость нефти, и рубль.

Максим Глебовицкий ("Металлист-Самара"): Мы готовы принять на работу тысячу человек АО "Металлист-Самара" за два года в 2,5 раза нарастило объем производства, закупает оборудование и активно нанимает новых сотрудников. За счет чего удается развивать предприятие и с какими проблемами оно сталкивается, в интервью порталу "Волга Ньюс" в рамках проекта "Точки роста" рассказал исполнительный директор Максим Глебовицкий.

Однополярный мир, монополия, созданные американцами, из-за которых управление мировыми ресурсами зависело только от доллара, разрушатся. Считаю, что нынешняя спецоперация - это борьба не за Украину, а против этой монополии, поэтому и вводятся в отношении России такие серьезные санкции, но мы должны победить.

- Многие владельцы иномарок волнуются, что в случае необходимости не смогут найти ни оригинальных запчастей, ни качественных аналогов. Насколько это волнение оправдано?

- Волнение оправданное, потому что сегодня в сетях уже остро чувствуется дефицит по разным позициям. В то же время для нас как для производителей это время возможностей. Ведь мы, построив новый завод пружин, поставляем в дилерские сети 75 наименований продукции, закрывая потребности Hyundai, Renault, Ford, Peugeot. Мы взяли на себя довольно большой сегмент, то есть рынок не голый.

Есть сложные изделия - АBS, например. Там будут проблемы, нужно будет организовать параллельный импорт из Китая, Турции, Тайваня. Мы сейчас над этим работаем.

- Вы можете начать производить АBS?

- Изучаем вопрос. Если договоримся с нашими заказчиками, то, возможно, включимся в эту работу.

- Насколько реальным выглядит сейчас переход на отечественные комплектующие в автопроме?

- Это будет зависеть от совокупности факторов. Если станем применять режим импортозамещения на Азию и на том остановимся, то у нас не получится. Но если сможем перенаправить ресурсы и дать возможность нашему бизнесу выстроить процессы, распределить задачи таким образом, чтобы были локализованы все проблемы последних 15-20 или даже 30 лет, то все будет нормально. Мы адаптивны.

- Сколько лет на это может потребоваться?

- Нам потребуется пять-семь лет. По некоторым продуктам мы имеем мировой уровень, но где-то требуется модернизация. Нужно немного изменить мышление конструкторов, автоматизировать процессы, выстроить верные рыночные отношения, провести большую работу с Министерством промышленности РФ, чтобы создавались продукты, которые будут унифицированы под все заводы.

Не нужно для каждого завода производить свой двигатель, нужно стремиться делать универсальные продукты. Сейчас мы сделали новый электродвигатель последнего поколения, аналог Bosch 4, который заместит всю линейку таких двигателей, будет универсальным и массовым. По нашим прогнозам, к 2025 году должно быть произведено под 1 млн штук таких двигателей.

- По стоимости они конкурентны?

- Стоимость нашего ниже. За счет его универсальности мы уходим от переналадок, от перехода с процесса на процесс и ставим автоматические линии, которые позволяют делать детали еще качественнее.

- После смены руководства АвтоВАЗа ваши компании ощутили с его стороны интерес к их продукции?

- Да. У нас сейчас много вопросов в проработке. Ежедневно проходит три-четыре видеоконференции, наши сотрудники ездят на АвтоВАЗ, их - к нам.

Идет серьезнейшая перезагрузка, когда нам дают все новые продукты, которые нужно локализовать в очень сжатые сроки, чтобы запустить производство. Поэтому наши инженеры сейчас работают не покладая рук.

Сейчас люди перестали говорить, что мы ничего не можем и не умеем. Я на совещаниях говорил, что мы на весь мир поставляем детали, и странно на родной земле слышать, что мы чего-то не можем.

- Как на ваших предприятиях изменились объемы производства в новых условиях?

- Мы потеряли заказы. ZF ушел в первых числах мая, уведомив нас, что приостанавливают сотрудничество по проекту, поставки продукции по которому шли на весь мир. Они долго извинялись, но для одного из наших заводов это решение означало минус 50% выручки.

Александр Козлов (ГК "Аривист"): "Себестоимость логистических услуг выросла в разы" Пандемия коронавируса спровоцировала коллапс в отрасли логистики, разорвав транспортные цепочки во всем мире. Не успев оправиться от последствий этого кризиса, в 2022 году перевозчики столкнулись с новой бедой. Введенные из-за спецоперации России на Украине санкции еще сильнее обрушили объем грузоперевозок, а также спровоцировали масштабную перестройку логистики. Руководитель представительства группы компаний "Аривист" в ПФО, член комитета по международному сотрудничеству Самарского регионального отделения "Деловой России" Александр Козлов в интервью Волга Ньюс рассказал, как работают перевозчики в новых реалиях.

Однако сейчас мы уже в два раза перевыполнили выпадающий объем продукции за счет того, что запускается сотрудничество с АвтоВАЗом, за счет запуска новых продуктов. Так что мы не паникуем, а просто работаем.

- Вы были готовы к такому развитию событий? Сложно же мгновенно перестроить производство...

- Мы над этой задачей работали больше года, потому что понимали: если будет какая-то нестандартная ситуация, то ZF уйдет. Нашли новые продукты, купили под это оборудование, прошли все испытания и запустили производство.

- Штат сотрудников на вашем предприятии сохранился или были сокращения?

- Мы собирались на одном заводе сократить 20% сотрудников, но потом остановили этот процесс, потому что понимаем - в июле уже все будут обеспечены работой, все встанет на свои места. Думаю, даже возможен дефицит кадров.

- Какие новые продукты, кроме уже упомянутых, внедряются на ваших предприятиях в связи с последними изменениями?

- Когда появятся, тогда расскажем.

- Насколько "Автоком" зависит от импорта? Какие сложности с ним возникли?

- Пока не можем завезти в страну некоторые компоненты. Но что-то нам еще поставляют, получаем металл из Кореи, комплектующие из Китая и Малайзии.

У нас на данный момент мало таких комплектующих, из-за которых может разорваться производственный процесс. Мы привыкли к трудностям, так что выживем.

- Какая часть продукции "Автокома" поставлялась на экспорт? Удалось ли сохранить объемы?

- Сводного учета в этом разрезе я не веду, на каждом заводе свой процент. На заводе в Кинешме он доходил до 50%. Думаю, будем пытаться выйти на экспорт с новым продуктом, который сейчас запускаем. Возможно, ситуация будет меняться в лучшую сторону.

- Вы оптимист?

- Да, конечно! Из истории мы знаем, что нашим специалистам все под силу разработать и производить.

- Выгоднее сотрудничать с отечественными партнерами или поставлять на экспорт?

- Правильно работать и там, и там. Поставки на экспорт - это высший пилотаж. Мы стали первым номером в мире по производству тормозных поршней, и это отличный результат.

- Как государство может помочь развитию отрасли? Какие меры обсуждаются?

- Мы видим много программ для поддержки бизнеса, но пока в силу разных причин они не все выполнимы. Хотелось бы, чтобы поручение Владимира Владимировича Путина о том, чтобы меры поддержки заработали, было выполнено, были сняты некоторые ограничения для бизнеса на их использование. Думаю, скоро все встанет на место.

Чиновники по всяким бюрократическим "затыкам" не допускают многие компании к производству новых продуктов, к модернизации. Важно это исправить.