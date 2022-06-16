Самарские бизнесмены на конференции поделились опытом преодоления кризисов

Как выстраивать бизнес-процессы во времена потрясений, насколько прогнозируемы спады в экономике, куда пойти учиться "на кризисного директора" и где искать источник вдохновения, чтобы заниматься делами, когда все вокруг рушится — широкий круг вопросов обсудили участники общероссийской конференции "Бизнес и образование. Опора экономики страны", которая прошла в Самаре с 10 по 11 июня.

Организаторами выступили Высшая школа международного бизнеса Самарского университета им. Академика С. П. Королева (ВШМБ) и Клуб директоров Самарской области (КДСО), а также Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО). Мероприятие стало возможным при поддержке регионального Союза работодателей и отделения российского Союза машиностроителей. Содействие оказали технопарк "Жигулевская долина" и ОЭЗ "Тольятти".

В конференции приняли участие более 100 делегатов от различных бизнес-сообществ и ассоциаций. Среди них представители Союза профессиональных управляющих КДСО, регионального отделения "Деловой России" и "Опоры России", целый ряд руководителей столичных и региональных школ бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Уфы. Кроме того, участниками конференции стали руководители ведущих предприятий различных отраслей народного хозяйства губернии.

Помимо сугубо деловой программы, представителям бизнеса представилась возможность немного отвлечься, отдохнуть от проблем и поговорить по душам — круглый стол в формате панельной дискуссии прошел ярко и эмоционально.

Каждый эксперт поделился личным опытом преодоления кризисов и ответил на два главных вопроса: какой из кризисных периодов 1998, 2008, 2014 годов и настоящего времени вы считаете самым сложным лично для себя и возглавляемой компании, а также какие меры из опыта прошлых кризисов эффективны и актуальны для внедрения в настоящее время? В заключение каждого участника попросили дать совет, где брать вдохновение, чтобы мотивировать себя и команду в сложные времена.

Когда впереди драка — я ловлю кайф

Вступительное слово взял модератор конференции — исполнительный директор Клуба директоров Самарской области, основатель и директор Высшей школы международного бизнеса, доктор бизнес-администрирования DBA, член Российской ассоциации бизнес-образования и регионального Союза работодателей Владимир Егоров.

Первый кризис в должности директора ВШМБ Владимир Егоров встретил в 1998 году — тогда школу заканчивала первая группа выпускников — 100 человек. Люди получали дипломы профессиональной переподготовки и плакали горючими слезами, потому что все бизнесы встали из-за объявленного правительством дефолта. Через год люди уже улыбались — маркетинговое образование помогло им преодолеть этот самый кризис, вспоминает он.

Второй кризис 2008 года — всемирный и финансовый. В аудитории ВШМБ сидело 50 человек вместо обычных 20. Делать нечего, все бизнесы закрыты и мы пришли учиться, будем инвестировать в себя, объясняли они. А через год они пропали, потому что бизнесы ожили.

Бизнесмены шли в школу не только за наукой — по словам руководителя ВШМБ, ему по-отечески пришлось спасать несколько человек от смерти, так как у людей рухнул бизнес, семейные отношения, а вместе со всем этим — и надежды на продолжение жизни. Владимир Егоров считает это самым большим своим достижением.

"Все кризисы конечны, уважаемые коллеги! В любом кризисе должно быть главное — клиентоориентированность, тогда компании проще выживать, — обратился он к собравшимся. — А что касается источника сил, то, во-первых, в кризис как-то внутренне мобилизуешься, а во-вторых, я ловлю кайф в такой ситуации. Когда впереди драка — я очень рад".

Мы видим цели и не замечаем преград

Заместитель главврача по экономическим вопросам областного клинического онкодиспансера Светлана Шишкова рассказала, что здравоохранение не попало под санкции, и ввоз медицинских изделий не ограничен. При этом, конечно, есть проблемы с логистикой.

Кроме того, в последний год лечебному учреждению идет большая помощь со стороны государства, которое стремится облегчить работу бюджетникам, например, чуть слабее контролирует систему закупок. Но руководство онкодиспансера, со своей стороны, решило этим не пользоваться.

Еще в 1998 году в учреждении были введены достаточно серьезные нормативные изменения, связанные с финансированием. В 2014 году тоже был не самый легкий период — необходимо было выстраивать не столько систему финансирования, сколько систему оценки качества. Соответственно были сформированы определенные алгоритмы, структурированы бизнес-процессы.

Руководство диспансера понимает, что необходимо очень серьезно заботиться о персонале — это касается и заработной платы, и мотивационных нематериальных факторов. В результате сегодня, с точки зрения медицинского сообщества, СОКОД имеет очень хорошие коллективные контракты и систему мотивации.

По словам Светланы Шишковой, в учреждении растет поток медицинских туристов — в основном за счет СНГ. Они видят у самарских медиков технологический потенциал и возможности. Привлекает в регион пациентов и ценовая политика.

"Не надо бояться: если женщина смогла навести порядок дома, то сможет управлять и государством. Начните с себя, — советует врач. — Мне помогает дом, семья — они придают мне силы. Мы видим цель и не видим преград".

Нет своих технологий

Директор ООО "Мотрум" Артем Подсекаев рассказал о тяжелой ситуации в отрасли промышленной автоматизации — компании практически не с чем работать, все комплектующие поставлялись из-за рубежа.

Испытания на прочность начались еще во времена ковида, когда упал спрос. Следующей проблемой стал мировой дефицит микроэлектроники — компания столкнулись с очень серьезными сложностями, потому что вся автоматизация делается на контроллерах и микроэлектронике. Было много заказов, но не было оборудования.

"Сейчас ситуация значительно тяжелее, потому что и клиентов нет, и делать вообще не из чего. Для нашей отрасли ситуация очень тяжелая. Этот кризис показал, что в России нет никаких технологий в плане автоматизации производства. Все наши технологии — это позапрошлый век Германии и Японии. Импортозамещение в нашей отрасли — это фикция. Делается все в Китае", — рассказывает руководитель компании.

Комплектующие приходилось искать по всей России, вплоть до сервисов "Авито", кроме того, активно уходят фокусные клиенты компании — зарубежные предприятия. Сейчас ситуация немного нормализовалась — нашлись производители из Китая, налаживается параллельный импорт.

"Спасибо школе бизнеса, что научили правильно строить бизнес-процессы. Поэтому мы не потеряли время, а оперативно собрали команду, которая стала решать проблемы. Я люблю ощущение мобилизации, но как только эмоции проходят — стараюсь пойти в спортзал, уехать на рыбалку, чтобы переключиться и отойти от мыслей, которые распирают голову", — признается Артем Подсекаев.

Раскидывать проблемы

Генеральный директор ООО "Центр оценки и права "Визит" Наталья Аполосова считает, что не надо оглядываться на прошлые кризисы, а необходимо ориентироваться на актуальную ситуацию в экономике — "перед прошлым склони голову, перед будущим засучи рукава".

Если говорить о 2014 и 2022 годах, то ситуация в отрасли, примерно одинаковая — отрасль зависит от ключевой ставки. Как только поднимается ключевая ставка — все сказывается на недвижимости и ипотечном кредитовании. Сейчас происходит стагнация на рынке ипотеки, но за восемь лет компания успела освоить много других направлений, в том числе оспаривание кадастровой стоимости, кадастровые и юридические работы и ушла от полной зависимости от ипотечных ставок.

"Первые дни у команды был колоссальный стресс, мне пришлось некоторым сотрудникам объяснять — что такое НАТО. Сейчас более-менее спокойно, — поделилась Наталья Аполосова. — Я для себя придумала "правило белого потолка" — ложусь на кровать, смотрю на потолок и раскидываю проблемы, которые надо мной нависли. Или сажусь за руль и езжу по ночному городу. После этого с шашкой наголо приступаю к работе".

Время быстрых решений

Исполнительный директор парфюмерно-косметической компании "Весна" Михаил Асеев считает, что кризис — это всегда возможности. Например, кризис 2008 года позволил компании "Эстима", в которой он тогда работал, развиться и приобрести смышляевский завод по производству керамики. Благодаря следующему кризису компания вошла с крупным проектом в Фонд развития промышленности, успешно реализовав свои планы.

На своем нынешнем месте работы управленец тоже достиг успехов — "Весна" увеличила прогноз по выручке и прибыли с продаж более, чем на 30%. Единственное, что угнетает сейчас — это отсутствие сырья для производства, так как на 70% предприятие зависит от импорта.

Парфюмерам пытается помочь государство, но, на взгляд Михаила Асеева, пока больше мешает — много времени приходится тратить на всевозможные совещания, отписки. Единственная помощь в итоге — немного индексировали процентную ставку.

"Мы сами пытаемся, настраиваем логистику, так что мыло будет, шампунь будет — импортную продукцию заместим, — уверен Михаил Асеев. — Сейчас время быстрых, но взвешенных решений. Нет у нас такого запаса времени. Сейчас делаем-оцениваем, делаем-оцениваем".

Работать с клиентом и персоналом

Исполнительный директор ООО "Семейная Клиника "Косма" Сергей Космиров сразу может сразу ответить где он был 8 лет? С 2014 года он практически вручную налаживал финансовую модель компании, так что трудные времена не застали его врасплох.

"Главное сейчас — работать с клиентом, иначе не будешь видеть возможности рынка. Работать с персоналом, чтобы этими возможностями можно было воспользоваться, — рассуждает директор. — Меня очень мотивирует результат, искать вдохновение помогает спорт и семья".

Быстро восстановимся

Исполнительный директор международного аэропорта "Курумоч" Михаил Берман отметил, что отрасль очень чувствительна к снижению пассажиропотока. Падение спроса, подобное нынешнему, авиаперевозчики видели в 2020 году во время пандемии. В апреле–мае снижение достигало 84% от прошлого года, а по отрасли — до 90%.

Но тогда, по словам Михаила Бермана, было ощущение, что это общемировая проблема, что это временно. Пользуясь передышкой, аэропорт провел реконструкцию зоны вылета.

Особенность авиаперевозок в том, что они быстро восстанавливаются, поэтому после снятия ограничений, по итогам прошлого года "Курумоч" достиг практически антикризисных значений.

Этот кризис совершенно другой, он связан с санкционным давлением и направлен на уничтожение отрасли в России.

Достаточно сказать, что 67% воздушных судов — иностранного производства и перевозят 95% объема всех пассажиров. Практически все эти суда в лизинге, лизинговые контракты были разорваны, теперь самолетам нельзя вылетать за рубеж, потому что они будут арестованы. Прекратились поставки запасных частей. И это основная проблема, которая требует решения.

"Надеюсь, что какие-то меры будут приняты, налажены цепочки поставок, давление будет ослаблено, будет налажено производство отечественных судов. Из позитивного — в любом случае, восстановимся мы быстро, а ограничение поездок за рубеж будет стимулом для развития внутреннего туризма, — уверен Михаил Берман. — Сейчас требуется мобилизация всех ресурсов для принятия решений в условиях неопределенности. Не надо бояться быстрых решений. Главное, чтобы все были здоровы".

Важен личный пример

Исполнительный директор ООО ТПК "ВСК ГРУПП" Кирилл Николайчук занимается промышленным строительством из металлоконструкций и монтажом технологического оборудования с 2008 года. Он начал собственный бизнес в 2012 г., а в 2014-м компанию "накрыло".

В 2016 году монтажникам опять пришлось пережить трудности — понадеявшись на госсегмент — ведь там есть деньги и долгосрочные контракты, они поняли, что это была большая ошибка. Тут самое главное было — не сдаться, сохранить коллектив, разговаривать с людьми, объяснять ситуацию. С того момента в компании образовался костяк, сплоченный коллектив, который может пережить еще много-много кризисов.

В 2020 году компания ушла из госсегмента и зашла на пищевое производство, показательно сработав на проектах, за которые похвалил сам губернатор. Сейчас руководство компании намерено выстроить систему и уйти от ручного управления.

"Самое главное — не поддаваться панике и сохранить коллектив, — призывает Кирилл Николайчук. — Не опускать руки, оглянуться, посмотреть — где ты еще не задействован. Надо помнить, что ты профессионал своего дела, раз дошел до такого высокого уровня. Важен личный пример — иногда мы надеваем каску и идем на монтаж. Мы видим, как у монтажников глаза горят, что первые руководители просто пришли и с ними вместе работают".