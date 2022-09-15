Константин Лазарев (ООО "ВСЗТ Луч"): Российские производители светотехники получили возможности для развития

Собеседником Волга Ньюс в рамках проекта "Точки роста" стал Константин Лазарев, генеральный директор ООО "Волжский светотехнический завод Луч". Он рассказал об изменениях на рынке, произошедших после февраля, зависимости отрасли от импорта и новых проектах, над которыми работает компания.

- Насколько санкции, введенные против России, повлияли на отрасль светотехники?

- Я считаю, что санкции отразились на нашей отрасли незначительно. После 24 февраля поведение компаний в целом не сильно изменилось.

Продажи светотехнической продукции зависят от состояния рынка девелопмента и строительства. Темпы строительства в каждом секторе разные и меняются по-своему (для торговых компаний, логистических центров, спортивных, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и т.д.). Среди наших потребителей есть отрасли, которые замедлили рост, а есть те, кто остался на прежнем уровне или даже смог вырасти. В среднем все по-прежнему.

Пожалуй, максимальное влияние санкций ощутили те участники рынка, которые поставляли значительные объемы продукции в Европу и делали на это ставку в своем развитии. "ВСТЗ Луч" к ним не относится.

- Какие проблемы возникали?

- В конце февраля и марте, когда банки приостановили выдачу кредитов даже в рамках одобренных кредитных линий. Когда ряд покупателей "заморозили" платежи, а некоторые поставщики отозвали отсрочки, был момент, когда было неясно, что дальше делать, где находить финансирование.

Приходилось постоянно вести переговоры, принимать больше оперативных решений ежечасно, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Но уже в течение марта правительством были приняты достаточные меры, ситуация стабилизировалась и в целом стало понятно, как быть дальше.

Изменения мало коснулись нашей компании. Да, есть отрасли, которые стали потреблять меньше светотехнического оборудования, чем раньше. Соответственно, мы переориентировались на те, где ведется масштабное строительство или модернизация, где имеется значительная потребность в светотехническом оборудовании. В целом, сегодня ситуация мало чем отличается от прошлого года.

- Насколько отрасль зависит от импорта?

- Производственная зависимость от импорта в светотехнической отрасли - 100%. Поскольку даже те компании, которые считаются российскими производителями драйверов, светодиодов, модулей и плат, импортируют комплектующие, используют иностранное оборудование и сырье.

Если говорить именно о нашем предприятии, то часть комплектующих поступала к нам под европейскими и американскими брендами (в основном диоды и блоки питания). Но по факту эта продукция чаще всего производилась в Азии, оттуда же сейчас продолжает поступать она или ее аналоги.

Сразу после начала СВО у нас возникали проблемы с логистикой. Было непонятно, на какие сроки ориентироваться при поставках из-за рубежа. Сейчас участники логистических цепочек адаптировались и работают предсказуемо, мы уверены в поставках и полноценно планируем обеспечение производства.

Более значительную угрозу, чем санкции против России, представляет для нашей отрасли напряженность вокруг Китая и Тайваня. Ни для кого не секрет, что Тайвань - мировой лидер производства электронных компонентов. Если остановятся поставки с Тайваня, то тогда не только рынок электронных компонентов, но и все рынки, где они применяются, если не рухнут, то испытают сильнейший шторм.

Сергей Русаков ("Навигатор"): "Рынок автозапчастей насыщен альтернативными предложениями" Сфера ремонта и обслуживания автомобилей с февраля этого года оказалась в непростой ситуации. Она обусловлена как зависимостью от импорта, уходом с российского рынка части брендов, изменением логистических цепочек, так и ростом цен на новые автомобили, когда многие отказываются от их покупки и решают более трепетно отнестись к состоянию старой машины. Как в этих условиях чувствуют себя автосервисы и продавцы автозапчастей, в рамках проекта "Точки роста" рассказал руководитель сети автосервисов "Навигатор" Сергей Русаков.

В этом смысле мы крайне зависим от импорта, но сегодня проблем не испытываем. Если ситуация в Азии не изменится, то сильно штормить нас не будет.

- Как до февраля делился рынок светотехники? Смогут ли китайцы или российские компании дать тот уровень импортозамещения, который требуется отрасли в связи с известными событиями?

- До 24 февраля рынок светотехнической продукции в РФ делился между российскими, небольшой частью китайских, мизерной частью европейских и американских производителей. Теперь Европу и США не берем в расчет. Светильники из Китая традиционно получали и получают свою долю рынка там, где главное - дешевизна и минимальные достаточные технические характеристики.

Сегодня российские производители светотехники получают все большую долю рынка, они имеют приоритет перед иностранными производителями. Действует постановление правительства РФ от 10.07.2019 №878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Чтобы продукция была признана российской, необходимо доказать ее производство на территории РФ и подтвердить высокое качество - это мера госрегулирования, для снижения прямой импортозависимости.

Так, продукция "ВСТЗ Луч" включена в "Единый реестр российской радиоэлектронной продукции" Минпромторга РФ и имеет сертификат происхождения формы СТ-1, что предоставляет преимущества в конкурентных процедурах.

В итоге могу сказать, что российские компании светотехнической отрасли достаточно хорошо адаптировались под ситуацию. Китайские производители тоже продолжают работать на российском рынке, как и раньше. Ушедших европейских и американских поставщиков и производителей все больше заменяют российские, ничем не хуже по характеристикам продукции.

Именно у российских компаний сейчас наибольшие перспективы. Скорее всего, когда ситуация нормализуется, производителям и поставщикам из так называемых недружественных стран будет крайне трудно вернуться на российский рынок - этот отрезок времени позволит нам вырасти, развиться и не впустить обратно тех, кто ушел.

- Как изменились отношения с зарубежными поставщиками и клиентами?

- С азиатскими поставщиками отношения не изменились. С теми, кто представлял европейских поставщиков, отношения переформатировались, произошла их переориентация на азиатский рынок. Но в целом сами отношения остались прежними.

Повторюсь, в нашей сфере есть аналоги российского производства, есть аналоги китайского производства, а то, что европейских и американских теперь больше нет - это плюс, а не минус, так как это дает возможность развития российским производителям.

- Какая поддержка нужна отрасли со стороны государства? Есть ли она сейчас?

- Конечно, отрасли требуется господдержка. Могу точно сказать, что поддержка есть, она была и до 24 февраля, и усилилась после. На "ВСТЗ Луч" обращают пристальное внимание региональные и городские власти. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, глава Тольятти Николай Альфредович Ренц регулярно приглашают нас на совещания по поддержке промышленности. По решению Дмитрия Игоревича Азарова "ВСТЗ Луч" признан системообразующим предприятием региона, так как наша продукция важна для функционирования социально-экономической системы региона.

Меня как генерального директора стали чаще приглашать на бизнес-встречи, где участвуют лидеры строительной сферы нашего региона, в том числе проектные, подрядные организации. На таких встречах высокопоставленные чиновники Самарской области искренне интересуются нашей работой, проблемами, всегда спрашивают, чем помочь, и реагируют реальными действиями, мерами поддержки.

Мы надеемся в скором будущем стать участниками большого регионального мероприятия, которое анонсировал министр строительства Николай Владимирович Плаксин. Там при участии губернатора должны будут встретиться все проектные и строительные организации области. Мы сможем представить продукцию нашего завода, что сделает нас ближе к местным участникам рынка строительства.

Николай Альфредович Ренц также всегда выступает за развитие сотрудничества именно между местными производителями и застройщиками, проектировщиками, чтобы производственные предприятия нашего города имели больше возможностей для стабильной работы и роста.

Дмитрий Хилов ("Деловая Россия"): "Нужно менять методику уплаты НДС" Закалка кризисами научила предпринимателей не только быстро принимать решения, но и быть готовыми полностью переориентироваться в своей деятельности. Как в этом процессе бизнесу эффективнее действовать сообща с государством, рассказал председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов.

Со стороны государства в целом чувствуется поддержка. Государственное финансирование, инвестиционное кредитование под льготные проценты - все это дает нам возможность развить новые направления, которые должны вырасти в хороший, масштабный бизнес.

Несколько лет мы активно сотрудничаем с Государственным фондом развития промышленности Самарской области (ГФРП СО). В 2020 году в начале пандемии короновируса в рамках региональной программы "Противодействие эпидемическим заболеваниям" совместно с ГФРП СО и министерством экономического развития Самарской области была согласована возможность производства бактерицидных облучателей-рециркуляторов PHARM на наших мощностях.

При активном взаимодействии с генеральным директором ГФСО Юлией Борисовной Красиной мы достаточно быстро оформили целевой льготный заем, полученные средства были направлены на закупку дополнительного оборудования и комплектующих для производства облучателей. Завод запустил полномасштабное производство стационарных и передвижных бактерицидных облучателей и разработал новые модели рециркуляторов, в том числе бытовых и для общественного транспорта.

В 2021 году в том числе с привлечением льготных займов мы начали новое направление - оборудование для благоустройства под брендом Parkwood. Его мы сейчас усиленно развиваем и видим интерес региональных и городских властей к нашей продукции.

В том же году "ВСЗТ Луч" стал участником национального проекта "Производительность труда". При реализации проекта мы тесно сотрудничали с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (АНО "РЦК Самарской области"). Анализ производственных линий показал существенный потенциал для внедрения технологий бережливого производства на многих технологических переделах завода, в целях сокращения запасов и увеличения выработки заготовительных и сборочных участков предприятия. В мае 2022 года мы успешно завершили пилотный проект, достигли поставленных целей, и теперь сотрудничество с АНО "РЦК Самарской области" продолжается в поддерживающем режиме.

Я считаю, что при продолжении государственной и региональной поддержки наша компания обязательно будет развиваться и наращивать объемы продаж, в том числе и в своем регионе. Рынок Самарской области - не самый простой: он большой, но высококонкурентный. Здесь много поставщиков из других регионов РФ с хорошей конкурентоспособной продукцией. Очень радует то, что власть нацелена на поддержку именно местных производителей.

Ну и, как говорит наш губернатор, бизнесу важно не только помогать, но и не мешать. То, что в России до конца 2022 года введен мораторий на проведение проверок бизнеса, дает передышку и позволяет не отвлекаться на лишнюю бюрократию. Будем полностью концентрироваться на развитии компании.

- Над какими проектами сейчас работает компания? Есть ли новые разработки?

- В нашей компании есть свой отдел новых разработок. Конструкторский отдел занимается совершенствованием действующей линейки продукции, улучшением ее характеристик. Проектный отдел выполняет светотехнические расчеты, разрабатывает оптимальные проектные решения. Конструкторы, проектировщики и инженеры в штате "ВСТЗ Луч" успешно разрабатывают светотехнические решения, не имеющие аналогов на рынке, для выполнения самых сложных технических заданий заказчиков.

За счет оптимальных технических решений наши заказчики получают экономию затрат на эксплуатацию освещения до 80%. При этом затраты на приобретение светильников "ВСТЗ Луч" могут быть ниже до 30% относительно конкурентов.

Сегодня линейка светильников включает в себя категории офисного, торгового, промышленно-складского, прожекторного (спортивного), паркового, уличного освещения, освещения образовательных учреждений, взрывозащищенных светильников и светильников специального назначения.

Разрабатываются новые перспективные приборы для световой демаркации, взрывозащищенные светильники, архитектурная подсветка. В разработке ряд новинок для уличного освещения. Основной акцент - на снижение стоимости эксплуатации и повышение энергоэффективности. Думаю, до конца 2022 года мы запустим новый модельный ряд для уличного освещения.

Также в работе есть несколько новых моделей для внутреннего освещения, с улучшенными техническими характеристиками относительно наших имеющихся моделей и моделей конкурентов.

Быстрыми темпами пополняется линейка оборудования для благоустройства и спортивного оборудования. Думаю, что к началу 2023 года она будет полноценно представлена на рынке. Ожидаем значительного роста объемов.

Большой парк производственного оборудования и наличие конструкторского отдела позволяют нам брать на себя проекты, которые востребованы сейчас на рынке даже в новых для нас отраслях - например, в автомобильной светотехнике, пожарной технике. Сейчас мы работаем над проектами по автомобильному освещению с несколькими заводами - считаем это перспективным направлением и будем усиливать его в ближайшие год-полтора.